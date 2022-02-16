Марков: У Киева остались считанные недели, потом Россия введет войска

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Новости Украины

У Украины остались считанные недели на то, чтобы начать выполнять «Минские соглашения». В противном случае обращение Госдумы к президенту России о признании республик Донбасса будет реализовано, и РФ введет войска. Если и это не будет услышано, то ввод войск расширится и на другие регионы Украины.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Сергей Марков.

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«Сейчас Россия не обостряет ситуацию и стремится добиться выполнения «Минских соглашений». Она сконцентрировала войска, эти группировки, для того, чтобы показать, что она очень серьезно относится к этому вопросу, и более терпеть невыполнение «Минских соглашений» не может. Если сейчас на Западе и Украине победит точка зрения о том, что они выиграли Россию, что Россия испугалась, что российские танки боятся грязи и распутицы, то с очень высокой вероятностью в ближайшие недели Россия признает ДНР и ЛНР, и введет туда свои войска в качестве первого шага. Другим шагом, я думаю, будет ввод войск и в другие регионы юго-востока Украины, если проект создания анти-России будет продолжаться. Но мы надеемся, что победит разумность, и «Минские соглашения» будут выполняться», – заявил Марков.