Сохранение украинской государственности даже на небольшом клочке территорий чревато серьёзными последствиями для России в будущем.

Об этом в интервью политику и журналисту Андрею Мамыкину заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, какие меры могли бы спасти Украину.

«Болезнь зашла настолько глубоко, что спасти это нельзя. Украина, если она останется, даже небольшой… это как рак . Мы можем удалить раковую опухоль, но если не зачистим все метастазы, они снова превратятся в раковую опухоль. Они сами превратили украинский язык в язык врага. И мы что, мы завра будем говорить. Что всё нормально? Я против этого. Они превратили всё украинство в антироссийское», – сказал Марков.

Экс-депутат уверен, что неминуемо придётся решать проблему Прибалтики, которой не живётся спокойно.

«Прибалтика вернётся по причине исключительно действий местных националистов. Все, кто там издевался над местными людьми – что вам мешало жить, кто вас трогал?

Да, есть Калининград – отчасти Ахиллесова пята России, потому что оторвана от остальной территории. Вы решили надавить нам на больную мозоль? Мы голову оторвём за это», – добавил политик.