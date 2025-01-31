Марков: Украина как рак, если не излечить полностью – пойдут метастазы
Сохранение украинской государственности даже на небольшом клочке территорий чревато серьёзными последствиями для России в будущем.
Об этом в интервью политику и журналисту Андрею Мамыкину заявил экс-депутат Верховной Рады Игорь Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, какие меры могли бы спасти Украину.
«Болезнь зашла настолько глубоко, что спасти это нельзя. Украина, если она останется, даже небольшой… это как рак. Мы можем удалить раковую опухоль, но если не зачистим все метастазы, они снова превратятся в раковую опухоль. Они сами превратили украинский язык в язык врага. И мы что, мы завра будем говорить. Что всё нормально? Я против этого. Они превратили всё украинство в антироссийское», – сказал Марков.
Экс-депутат уверен, что неминуемо придётся решать проблему Прибалтики, которой не живётся спокойно.
«Прибалтика вернётся по причине исключительно действий местных националистов. Все, кто там издевался над местными людьми – что вам мешало жить, кто вас трогал?
Да, есть Калининград – отчасти Ахиллесова пята России, потому что оторвана от остальной территории. Вы решили надавить нам на больную мозоль? Мы голову оторвём за это», – добавил политик.
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