Марков: Украину невозможно принудить к миру. Все будут решать США

Украина не обладает субъектностью, и решение о прекращении военных действий будет принимать Вашингтон, когда просто прекратит поставки оружия.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никакой Украины не существует как самостоятельного государства, это марионеточный режим. Если американцы примут такое решение, то они будут его выполнять. Поскрипят, может быть, но выполнять будут. В связи с тем, что нужно в контексте смотреть события, я почитал и посмотрел всякое, в частности очень хороший четырех серийный фильм «Война в Корее». И южнокорейский лидер Ли Сын Ман очень похож на Зеленского. Он оказывается мир не подписывал, американцы подписали, и он сказал, что вынужден принять, несмотря на то, что против. И война прекратилась на этом», – подчеркнул Марков.

«И украинская армия не существует как отдельная единица. Она большую часть снабжения имеет от НАТО. Поэтому здесь давить не надо, американцы делают вид, когда они пишут, что они на него давят, и Зеленский делает вид, что он самостоятельный президент. На самом деле нет никакого давления в принципе – вы же не говорите, что я давлю на свою правую руку и требую от неё, чтобы она что-нибудь писала. Нет, вы просто берете и пишете правой рукой», – пояснил Марков.

Мирные переговоры, по его оценке, очень нужны администрации Байдена, поскольку от этого зависит результат выборов в США.

«Что касается мирных соглашений, там идут у них сложные переговоры. Я уже говорил, что главная составляющая заключается в том, что Байден не пойдет на выборы в то время, когда будет продолжаться война на Украине. По последним данным 83% американцев боятся ядерной войны с Россией из-за украинского кризиса. Кстати, тоже пример Корейской войны показывает, что Трумэн проиграл Эйзенхауэру, потому что тот сказал: все, хватит, мы должны как-то заканчивать, это слишком рискованно опять же ядерной войной с Россией. Ядерное оружие у нас к тому времени у нас уже было», – добавил политолог.