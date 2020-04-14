Марков: В Чернобыльском пожаре виноваты США

14.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Пожар в лесу под Чернобылем является прямым следствием катастрофического падения уровня управления Украиной и оттока профессионалов из власти. Ответственность за это полностью лежит на США, сыгравших решающую роль в разрушении украинской государственности.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

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«Ответственность за это лежит на властях страны. В первую очередь, на США, которые осуществляют общее руководство Украиной. Иностранные спецслужбы являются главными. Поскольку режим, сформированный ими на Украине, преступный, то все порядочные люди, в том числе профессионалы, не участвуют в этом. Поэтому произошло катастрофическое снижения уровня профессионализм в стране.

Все предыдущие составы правительства Украины в бегах или не сотрудничают с властями, потому что прекрасно знают, что в Украине нет правительства в обычном смысле этого слова – в Украине у власти действительно хунта. Из этого следует катастрофическое падение профессионализма, решения принимаются неверные, все системы развалены – образование, здравоохранение, МЧС.

Не развалены только спецслужбы, военная структура и неонацистские формирования, поскольку все это используется для террора. Поэтому, этот пожар – это прямое следствие падения уровня управления государством», – заявил Марков.