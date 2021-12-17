Марков: В феврале может состояться признание Россией ЛДНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия может провести военную операцию на Украине в случае агрессии ВСУ против республик Донбасса и отказа от выполнения «Минских соглашений».

Такое мнение в комментарии «ПолитНавигатору» высказал известный российский политолог Сергей Марков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

При этом, эксперт отмечает, что все это будет возможным лишь в том случае, если Запад и Украина пересекут очерченные российским руководством «красные линии». Он говорит, что есть три «красных линии», которые очерчены президентом, и скоро появится четвертая.

«Первая – это недопущение членства Украины в НАТО, вторая – недопущение военного освоения территории Украины, построения военных баз США и Британии с перспективой размещения там ударных комплексов, в том числе с ядерным оружием, с подлетным временем до Москвы пять минут. Третья – это недопущение войны на Донбассе, наступления ВСУ. И четвертая, я думаю, это недопущение продолжения подготовки террористических актов государственными структурами киевского режима на территории России», – сказал Марков.

Он называет «наиболее вероятным развитием событий» признание ДНР и ЛНР, если Минские соглашения не будут выполняться Киевом.

«При этом, я думаю, что это произойдет не до нового года и не в январе, чтобы не сломать нашим китайским друзьям проведение Олимпийских игр. А в феврале, я бы ожидал, что это возможно, если Запад не сформирует выполнение «Минских соглашений», – отметил политолог.

Эксперт также оценил угрозы со стороны Европарламента, который накануне принял антироссийскую резолюцию, пригрозив отключить РФ от международной платежной системы SWIFT и заблокировать газопровод «Северный поток-2».

«Что касается «Северного потока» – да плевать на него! Труба построена, «поток» после какого-то цикла окончания цикла заработает, газ пойдет. А сейчас не будет газа – будут выше цены на нефть. Это наносит больше вреда Германии и Евросоюзу, а не нам», – убежден наш собеседник.

«Что касается отключения SWIFT, это, возможно, нанесет серьезный ущерб. Но даже не это главное, это система передачи, она может быть заменена, но блокирование прохождения долларовых и евросчетов означает фактическое изъятие у российских граждан и структур сотен миллиардов долларов и евро – это будет иметь большее значение, если у нас одномоментно украдут 200 миллиардов долларов. Это существенная потеря, но не критичная, мы выдержим все», – резюмировал Марков.