Марков возмущён, что Россия не отвечает на целую серию украинских терактов

Теракт на Крымском мосту мировая общественность не признает терактом, поскольку в период военного времени это легитимная диверсия на инженерном сооружении, используемом для переброски военных или продовольствия им. Другое дело – покушения на гражданских служащих, блогеров и прочих гражданских людей, в военных действиях не завязанных.

Об этом в эфире «Первый Севастопольский» завил политолог Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть все права, просто надо уметь ими пользоваться. Если операции осуществляются против транспортных коммуникаций, по которым воюющая сторона ведет переброску военной техники и так далее, это считается легитимной операцией. Мы делаем разграничения – по железной дороге мы перебрасываем что-то такое, по автомобильной едут только мирные. Возможно и по автомобильной тоже трейлеры какие-то могут идти. И, таким образом, удары по этим транспортным коммуникациям являются легитимными ударами с точки зрения международного военного права», – пояснил он.

По словам эксперта, Запад готов поддержать любые преступления киевского режима, тем более, что Украина не существует на сегодня как независимое государство, это просто марионеточный неоколониальный режим, и собственно Запад эти теракты и устраивает.

«Этот теракт устроен не Украиной – он устроен Великобританией с помощью своего прокси режима на Украине. Это надо иметь в виду, Британия сделала этот теракт. И с точки зрения международного права, он не считается вообще терактом, поскольку является военными действиями против военной инфраструктуры. Но, например, теракт против Дарьи Дугиной, Владлена Татарского – это чистой воды теракты, проведенные в особо циничной форме. Потому что при взрыве в кафе могло пострадать большое количество людей, на которых вообще этот теракт не был направлен. Это чисто теракт. Когда нанесен удар по этим самым по мостам и там ещё почему-то, это считается как бы легитимная диверсия. А когда попытались взорвать машину какого-нибудь заместителя мэра крошечной деревни, заместителя по культуре и спорту, как у нас неоднократно было в Запорожской и Херсонской областях, то это чистой воды теракт. А мы много кричим о том, что это теракт на Крымском мосту, поскольку нам больно, значит, когда весь мир его не будет признавать терактом, и ничего не говорим об огромном количестве терактов, которые во всем мире будут признаваться, когда с утра до вечера мы должны говорить, показывать, продвигать на всех площадках всячески. А мы молчим, хоть Украина – это действительно террористическое прокси государство», – подчеркнул Марков.

Бить в ответ по Банковой, как того требуют разного рода блогеры и общественники, нет никакого смысла – Зеленского на Банковой нет, там сидят мелкие клерки. А все основные ключевые фигуры сидят по бункерам в Киевской области, построенным еще в советские времена на глубине 50 метров.

«Не очень туда достанешь. Поэтому бить по центру Киева, нашей древней столице, нет никакой необходимости, как и взрывать дома с родственниками. Другое нужно делать. Они ведут прокси войну с помощью своих прокси государств. Для нас в принципе идеально было, признать ДНР и ЛНР независимыми государствами, и что и лидеры ДНР и ЛНР имеют полное право отомстить США и Великобритании за развязанные многочисленные преступления против гуманизма и военные преступления, которые были совершены киевским террористическим режимом по прямому указанию США и Великобритании. Есть ЧВК «Вагнер», есть Пригожин, объявленные террористической организацией Евросоюзом и, значит, Британии. Готовый прокси! Даже если мы не будем бить по Британии, она не прекратит проводить теракты против нас. Ну, кто прекратит, если они бьют по нам, а мы только утираем слезы и сопли, ничего не отвечаем. Поэтому нужно в общем более энергично, жестко действовать и по сути», – уверен Марков.

«Не надо путаться в этих терминах, у нас есть люди, которые должны хорошо разбираться в этом. Удар по Крымскому мосту, сколько ни кричите, никто не признает терактом, поскольку это коммуникация в военное время. А попытки взрывов автомобилей никому не известных, никому вроде бы формально не интересных людей, которые у нас выполняют мелкие, абсолютно гражданские функции на территориях – это чистой воды теракт», – заключил эксперт.