Марков вскрыл три нехитрых подлога, приготовленных США для России к швейцарскому саммиту

Любовь Смирнова.  
27.05.2024 20:14
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


В повестке «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, намеченной на 15-16 июня, из планируемых десяти осталось три вопроса: ядерная безопасность, безопасность судоходства и обмен пленными по формуле «всех на всех».

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В повестке «мирной конференции» по Украине в Швейцарии, намеченной на 15-16 июня, из планируемых...

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«Они подготовили другую комбинацию – взять из большой «формулы Зеленского» три пункта. Первый, о ядерной безопасности, дескать, мы все хотим, чтобы в результате военных действий ядерная безопасность не была нарушена. Но, в том числе, они имеют в виду передачу Запорожской АЭС в МАГАТЭ под контроль ООН. А секретариат ООН и секретариат МАГАТЭ находятся под американским контролем. Они туда введут войска ООН, фактически войска НАТО – и потом возьмут её под контроль. Это у них первый план.

Второй план – они говорят про безопасность морских перевозок и мирового рынка продовольствия. Пускай Россия подпишется, что она не будет обыскивать суда, которые идут в украинские порты и не будет точно бить по этим украинским портам. Но, между прочим, в этих портах делаются беспилотники, которыми потом они собираются разбомбить Крымский мост.

И третий момент – обмен пленных «всех на всех». Это классическая формула, хорошая, позитивная и гуманитарная. Считается, что российских пленных на Украине 500-600 человек, а украинских пленных в России – 20 000. И вот по такой формуле они хотят обменять, что нам тоже не очень выгодно», – указал он.

Еще одна цель, которую преследуют США, расколоть Глобальный Юг на теме участия в конференции – вокруг Индии, которая пришлет свою делегацию, и Китая, который от участия отказался. Но главная интрига закручивается вокруг визита в Москву короля Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Большинство экспертов считает, что он привез с собой какое-то секретное послание. И, вероятнее всего, это послание от США с предложением о перемирии на Украине.

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