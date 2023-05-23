Марков: Вторжение под Белгород ещё раз доказало – нужно брать Харьков

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Для того, чтобы обезопасить себя от прорывов госграницы подразделениями ВСУ, России нужно освободить Харьков и организовать подразделения территориальной обороны, которые могли бы оперативно взяться за оружие в случае атак, подобных тем, что произошла вчера в Белгородской области.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Сергей Марков.

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«Чтобы решить проблему в корне, нужно брать Харьков, либо проводить теракты на территории США и Британии. Но сделать это не так легко. Построить полную оборону, чтобы никто никуда не прошел, практически невозможно. Зеленский отдал приказ об этом рейде с целью прикрыть поражение в Бахмуте. Ну, будут еще поражения. Если мы Славянск, Краматорск возьмем, будет что-нибудь такое же в другом месте, здесь окончательно не решишь проблему, пока существует этот режим. Дальнейшие меры, которые можно и нужно предпринимать – это, прежде всего, создавать ополчение там, территориальную оборону, вооружать их, готовить, чтобы они принимали первый удар на себя. Второе, что нужно делать – улучшать разведку, но самое главное – территориальная оборона и освобождение Харькова», – заявил Марков.