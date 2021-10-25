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25.10.2021 17:37 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
ЕС, Запад, Политика, Россия, Энергетика
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Марков: «Запад – агрессивный дурак, бьющий себя граблями по башке»

Европейцы просят Россию давать больше газа, но при этом почему-то не спешат запустить «Северный...

Европейцы просят Россию давать больше газа, но при этом почему-то не спешат запустить «Северный поток-2», по которому можно нарастить поставки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил известный московский политолог, гендиректор Института политических исследований Сергей Марков.

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«Ситуация с энергетическим кризисом демонстрирует, что Россия права, а Запад не прав. Они просят Россию давать больше газа, при этом не дают пускать газ по СП-2. Это совершенно абсурдное поведение на грани психической девиации. Кроме того, цены высоки из-за того, что они взяли концепцию спотового рынка и отбросили предложение России иметь более стратегические, долгосрочные контракты», – сказал Марков.

«Запад ведет себя, как агрессивный дурак. Который всегда бьет себя граблями по башке», – говорит эксперт.

«Их идея – украсть у России саму Россию. Нет, они не глупы. А их ошибки — ошибки вора, который пытается украсть украденное. Но ему это не дается. Запад ведет себя как хитрый и опасный преступник. Уже проигравший не однажды. Ну, например, во время Второй мировой», – резюмировал политолог.

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