Марков: Зеленский атакой Севастополя стремится «надавать пощечин» Путину

Атакой БПЛА Зеленский стремится «надавать пощечин» Путину, чтобы показать свой вес и влияние.

Такое мнение «ПолитНавигатору» высказала генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

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«Нет, никакой привязки к зерновой сделке точно нет. Я думаю, что Зеленский в связи с визитом Си Цзиньпина дал указание надавать побольше пощечин Путину, для того чтобы во время визита показать свой вес, дескать, Путин бессилен остановить эти атаки, Путин слабый и не нужно иметь отношений со слабым. Такой элемент тоже есть, без сомнений», – считает Марков.

По его мнению, Украина готовится к наступлению на Запорожском направлении, и атаками БПЛА прощупывает системы ПВО в преддверии больших схваток. Но, в целом, речь идет о боевых действиях.

«Это просто атаки двух типов: военные атаки против военных объектов и террористические атаки против мирного населения, чтобы запугать крымчан. Просто идут боевые действия, и сколько они могут атаковать военные объекты на территории Крыма – столько атакуют. Сколько могут терроризировать мирное население – столько они его и терроризируют. Просто идут нормальные боевые действия, им американцы и европейцы дают больше БПЛА, дронов, значит, есть возможность больше делать налётов», – заключил Марков.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов также связывает атаку на Севастополь с визитом лидера Китая в Москву.

«Прямое отношение этого инцидента к геополитике, – заверил эксперт в эфире «Крым 24». – Дело в том, что есть внешний контур этого процесса – это попытка, с одной стороны, сорвать по сути или принять участие в срыве визита председателя Си в Москву. До этого за несколько дней были опубликованы эти «филькины грамоты» от МУС по поводу президента. То есть, такие способы давления, чтобы глава Китая либо вообще не прилетел в Москву, либо прилетел в Москву, но с сокращённой повесткой, чтобы не погружаться в какие-то такие геополитические дрязги из-за общения с президентом России. Вообще в целом Крым – в данном случае, это наиболее узнаваемый брэнд из всех российских регионов и в целом территории России. На Западе и на Востоке прекрасно знают, что такое Крым, и когда он появляется в заголовках, эти новости очень быстро перепечатываются и хорошо расходятся. Поэтому любой инцидент в Крыму, особенно связанный как-то с российской ПВО, либо с её преодолением, либо с какими-то терактами на полуострове естественно подхватываются. Поэтому, я думаю, что противник понимал этот фактор и тоже как бы использовал».