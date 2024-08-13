Марочко: Для Киева в Донбассе курская авантюра ВСУ – с нулевого результата устремилась в минус

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С Донбасса действительно были переброшены спецподразделения на помощь в Курскую область, однако существенно это на фронт не повлияло, и продвижение ВС РФ не только не замедлилось, но и на отдельных участках увеличило свою скорость.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военный эксперт, подполковник запаса НМ ЛНР Андрей Марочко.

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«В украинском сегменте действительно разгоняется информация о том, что ВФУ смогли отвлечь часть наших резервов и замедлить действия ВС РФ. Частично можно согласиться, поскольку, некоторые силы и средства были переброшены с наших направлений, в частности, с ДНР. Например, спецподразделение «Ахмат» и интернациональная бригада «Пятнашка», они сейчас работают на этих направлениях. Но говорить о том, что они смогли как-то существенно повлиять на ситуацию на ЛБС, особенно на Южнодонецком и Донецком направлении, здесь не приходится. Ежедневно продвижение наших войск довольно существенное. Более того, мы уже знаем, что скорость продвижения увеличилась, по официальной информации, на 15%, есть освобождённые населённые пункты. То есть здесь уже есть даже на некоторых участках элементы обрушения фронта у украинских боевиков», – сказал Марочко.

Своими действиями киевское командование не замедлило продвижение ВС РФ – и только усугубило ситуацию себе.

«Можно констатировать, что они абсолютно ничего не добились действиями в Курской области, более того, это обернётся крахом и провалом. Этот факт очевиден, поскольку эта авантюра предполагает и большие потери, и «на выхлопе» уже не то что ноль, а какие-то минусовые значения», – добавил подполковник запаса.