Мародерство в Бахмуте: пехота грабит, танки зачищают. Даже полицию

Жила-была в частном секторе Бахмута одна семья. Мужчина предпенсионного возраста с женой – то есть дед и бабка – и их дочь с мужем и двумя детьми, внуками, годовалым и семилетним. Все они были родом отсюда, здесь их корни.

Тесть и зять служили в местной полиции. И бывали очень недовольны, когда видели, как заезжие «захисныки» – галичане, ничего не стесняясь, грабили местных жителей. Мужикам (у которых, видимо, оставалась совесть, несмотря на их службу), приходилось молчать. Отворачиваться и молчать, сдерживать свои эмоции. Потому как военные нацисты (бахмутовцы их называют «всуки») здесь – каста неприкасаемых, крышуемая армейским руководством. От них запросто можно было и автоматную очередь заполучить. И ничегошеньки им бы за нее не было от начальства. Кстати говоря, по всей Незалежной «всуки» и «тероборонцы» считают себя панами над «полициянтами», так что ничего удивительного нет.

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Семья жила в частном доме в районе «Поселок». Рядом находился Северный ставок, который горожане считали своим маленьким морем и часто любили отдыхать на его берегах. Уютный такой, чистый. Приносивший радость тысячам простых тружеников, не имевших возможности отдыхать на Канарах. (А таких тружеников среди жителей старинной донбасской жемчужины было большинство. Теперь осталось не более 3-4 тысяч из 72-х).

Но недавно дамбу озера взорвали украинские «оборонители». Взорвали так просто, из ненависти к местному населению. Потому как никакой стратегической важности водоем не представлял. Он разлился и затопил весь близлежащий частный сектор и первые этажи многоквартирных домов. И – мирных людей, скрывавшихся от обстрелов (большей частью – укропских) в ледяных подвалах. То есть подонкам из ВСУ было мало, что большинство этих зданий разворочено их же артиллерией. Или русской, но случавшейся после провокаций с вызовом огня на жилые кварталы. «Всуки» решили еще и утопить или заморозить оставшихся жильцов. И плюс к тому – помешать им перебежать к приближающимся «вагнеровцам», поскольку вся местность стала представлять собой почти сплошное болото.

Семья, о которой мы рассказываем, перенесла именно такие потрясения. Она воочию видела «блуждающие танчики» (веселый термин, бытующий у «героев» из ВСУ), которые подъезжали к жилым домам, делали пару выстрелов и тут же уносились с этого места. Куда потом прилетала «ответка» от россиян. Как вариант – привозили на грузовиках нетяжелые орудия, разворачивали их, палили и давали дёру. Естественно, ответные прилеты приходились уже не по ним.

Но более всего потрясли членов полицейской семьи абсолютно беспредельные, наглые грабежи квартир с их последующими танковыми «зачистками».

Вот что эти люди, впоследствии все-таки сумевшие, с помощью «вагнеровцев», эвакуироваться, рассказали корреспонденту «ПолитНавигатора».

Андрей, старший в семье:

Я довольно долго служил в полиции, но такого беспредела не видел никогда. Эти подонки разработали себе одни и те же схемы, по которым они грабят и уничтожают следы преступлений.

ПолитНавигатор:

Кто в этом участвовал – всушники или добробаты?

Андрей:

Да они все теперь всушники. Вы бы видели их хари. Похабные, жирные, наглые. Стреляют по мирным – и ржут. Грабят – и ржут. Взрывают – и ржут.

ПолитНавигатор:

Кощунствуют – и тоже ржут. В «Тик-токе» появилось их видео, как они матерятся и ржут, когда режут сало на Коране, взятом у убитого кадыровского бойца. Правда, потом убрали, видимо, боясь гнева «побратимов»-мусульман. Но пользователи его сохранили.

Андрей:

Вот именно… Так вот, они ездят по остаткам города на грузовиках или «универсалах», многие из которых отобраны у жителей. Подъезжают к дому, залезают в него, все выносят, спешно пихают в тачку и быстро отваливают. А потом подкатывает «танчик» их блуждающий! Лупит прямой наводкой – и нету ничего! Ни от строений, ни от следов преступлений…

ПолитНавигатор:

Много машин у людей отобрали?

Федор (зять):

Очень много. Если хозяева не хотели отдавать, могли их кончить на месте. Даже в центре города, среди бела дня, на виду у полиции – были такие случаи. Или «бэтээрами» давили авто. Сколько угодно… Полиция боялась вмешиваться, и мы, в том числе… вот такой грех… Но однажды мы все-таки вмешались, просто невмоготу уже было такой беспредел терпеть.

Валентина (жена Андрея, теща Федора):

Представляете, мы утром вышли из подвала, пошли за водой на соседнюю улицу, там еще колонка неразбитая оставалась. И вдруг видим, как «всуки», простите за такое выражение, ломают забор к соседям. Мы уже не выдержали, начали кричать. Муж начал кричать: что ж вы, твари, делаете! Ну и крепких слов добавил… Так они сначала на нас – автоматы! А потом увидели, что ребята в полицейской форме, накинулись на них, и на меня, и давай молотить… Ногами, прикладами… И орали по-западенски: ну мы вас сейчас утрамбуем, сепары такие-сякие!.. Потом кто-то им свистнул, они еще пнули нас несколько раз, залезли в машину и уехали. Перед отъездом дали несколько очередей по нашей машине, стоявшей у двора – полицейской, представляете?

Андрей:

Всё, машине хана. Да и нам бы была хана, если бы не наша форма. Видно, из-за неё они сумели вовремя остановиться. Жена вся в синяках, зятю сломали ребра, меня измочалили так, что в зеркало на себя было глядеть страшно.

ПолитНавигатор:

А в свою полицию вы сообщили?

Андрей:

Да какая «моя» полиция!.. (Горько усмехается). Вы бы видели, что там творится, в городе… А нам уже никакая полиция не нужна была, мы хотели одного только – к «вагнеровцам» перебраться из этого ада.

Валентина (плачет):

Да, только этого хотели, только этого…

ПолитНавигатор:

И как вам удалось спастись?

Валентина:

Все-таки ребята из «Вагнера» прорвались в наш район. Сказали, что скоро эвакуируют. И остались в нашем подвале на ночь. Честно говоря, мы боялись их, думали, что зэки… А у нас две женщины… Но они сказали: не бойтесь. Да, мы зэки. Но здесь мы ради помощи вам и снятия нашей судимости… И представляете, утром нас через завалы, а потом через болото, практически перенесли на руках, с детьми малыми… И старику помогли, и зятю. Дай им Бог здоровья, спасателям нашим!

Андрей:

Да, спасибо им! А ночью, кстати, по нашему двору еще от миномета укропского прилетело. Видимо, хотели «херои» стереть свои «подвиги» у наших соседей и свидетелей обезвредить… Но мы все сфоткали. Обязательно опубликуем.

Вот такие живые свидетельства. А еще о подобном много пишут в бахмутских пабликах. Вот один из постов:

«Жестокость укропов зашкаливает, истинные бандеровцы. Ненависть к мирным за пределами. Всё, как в старых фильмах показывали. Был на Кузьминовке (Парасковиевка, на севере Артёмовска) бой. Буквально в одном доме русские, а через дорогу укропы. Русских пару человек ранило. Пожилая женщина русским помогла перевязать раны, они сказали, чтобы до ночи продержалась и её эвакуируют, потому что днём опасно. Дом покинули. Через время в дом зашли всуки, узнали про ситуацию, закрыли её в доме и дом подожгли. (Женщина выжила, выбралась через окно) Звучит это всё, как сюжет фильма, если бы только это не была мать наших хороших знакомых. Врать не станут. Люди теперь ничего общего не хотят иметь с Украиной».

И еще:

«Рассказывали, что по Кузьминовке по улицам танк ездил и по домам лупил. Знакомая вышла куда-то из дома, через время приходит, а в доме уже всуки. Она им, мол, мы здесь живём. Они в ответ – сейчас разберёмся. Вышли и дом этот подожгли. Вот такое отношение. У людей хозяйство во дворах было, так всуки заезжали на танке, давили гусеницами всю живность. Когда наши пришли, взрослые мужики плакали. Так сильно натерпелись и насмотрелись…».

А еще в центре города сожжены его самые красивые старинные дома. Их назвают «полукруглыми». Поджоги производились укроповцами снизу. И все обстрелы по стенам – со стороны позиций ВСУ.

Одно из самых потрясающих до глубины свидетельств – рассказ плачущего пожилого человека, как на его глазах убили его жену всушные снайперши, которые часто шастают по дворам и ищут живые мишени. Он наспех закопал ее в огороде. И теперь мечтает только об одном – вернуться и похоронить супругу по-человечески…