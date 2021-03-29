Мародеры и аферисты, или Что ждет Добкина на выборах в Харькове

29.03.2021, Харьков, Александр Буров

Новости Украины

Всё идет к тому, что внеочередные выборы харьковского мэра будут назначены на 31 октября. Именно эта дата значится в проекте постановления (5292), который был зарегистрирован в Верховной Раде от профильного комитета по государственной власти и местному самоуправлению

Главный вопрос сейчас: чем наполнят эту длинную паузу основные оппоненты Игоря Терехова, безликого харьковского ставленника киевской власти.

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Исполняющий обязанности городского головы и его команда сделали всё для того, чтоб эти внеочередные выборы не состоялись в конце марта. При этом он утратил стратегическую инициативу: не использовал возможность ковать железо пока горячо и конвертировать результат октябрьских местных выборов в свою пользу.

Ведь если бы была соблюдена процедура и Терехов вовремя прислал в Верховную Раду необходимый документ о смерти городского головы Кернеса, выборы могли бы состояться в последнее воскресенье марта. И в этом случае у исполняющего обязанности мэра было бы некоторое стартовое преимущество на внеочередных выборах. А его основному конкуренту Михаилу Добкину пришлось бы выстраивать свою избирательную кампанию с колес.

Что же дает эта отсрочка Терехову?

С одной стороны, за эти полгода можно накосячить, проявиться «во всей красе», настроить горожан против себя. Как Терехов способен легко терять очки, показала скандальная февральская сессия горсовета. Она и запомнилась, прежде всего, неадекватным поведением исполняющего обязанности мэра. Терехов откровенно подыгрывал пришедшим с улицы нацикам, которые нападали на оппозиционных депутатов в сессионном зале.

С другой стороны, у Терехова может быть расчет на то, что за полгода он достаточно примелькается в роли и.о. мэра: к нему привыкнут, старые невыполненные обещания забудутся, новые еще не успеют обрасти бременем ответственности.

Например, он еще зимой громко пообещал, что повышение тарифов не коснется Харькова. И если на мартовских выборах у харьковчан перед глазами были бы недавние платежки, принесшие ощутимые финансовые потери, то летний перерыв в отопительном сезоне может сгладить эти неприятные ощущения. Возобновление астрономических платежей за тепло произойдет уже в ноябре. А к тому времени, после окончания отопительного сезона, люди могут несколько подзабыть, во что им обходится тепло от нынешней власти, смягчить свои претензии к и.о. мэра…

Это только одна из вероятных выгод, который сулит Терехову перенос выборов на 31 октября. Основные же плюсы могут быть связаны с налаживанием новых схем использования админресурса.

Скажем, накануне 8 марта поздравительные билборды Терехова намекали городу, что и. о. мэра вне конкуренции в праве пользования рекламными площадями.

Прошла информация о том, что и.о. мэра дал указание демонтировать всю рекламу Добкина.

И сразу же в борьбу включились нацики из «Фрайкора», похваставшиеся тем, что облили краской один из добкинских билбордов.

Едва ли не единственное место, где в этом месяце уютно чувствовал себя рекламный щит Михаила Добкина, — торговый центр «Барабашово». Добкин с билборда уверяет земляков: «Продолжим начатое вместе». Причем соседствует он с несколькими поздравительными билбордами нардепа Александра Фельдмана (ОПЗЖ), которому, по сути, принадлежит рынок.

Здесь харьковчанам предоставляется возможность теряться в догадках. Вместе с кем Добкин намерен продолжать начатое? С харьковчанами? С Фельдманом? Или имеется в виду всё, что Добкин начинал с Кернесом?

Все версии, даже взаимоисключающие, имеют право на существование.

Добкина с Кернесом действительно связывает гораздо больше, чем Терехова с Кернесом. И совсем уже левый человек для Харькова — бизнесмен Павел Фукс, замутивший мародерскую двухходовку вокруг кресла мэра. Суть ее была цинично проста: в результате местных выборов, прошедших под эгидой Кернеса, «обилетить» Терехова.

Разумеется, Михаил Добкин имеет больше моральных прав говорить о продолжении дел, начатых вместе с Геннадием Кернесом, чем фуксы с тереховыми, вместе взятые.

Но еще раз посмотрим на соседствующие билборды. Возможен ли альянс Добкина с Фельдманом, который враждовал с Кернесом по «квартирному вопросу», связанному с рынком «Барабашово»?

Этот союз логичен. Добкин с Фельдманом не ссорился. А Терехов заявил о намерениях перетряхнуть ТЦ «Барабашово» «в пользу города». Добкин жестко прокомментировал подготовленные в Харьковском горсовете проекты решений по земельным вопросам на рынке. Он назвал это попыткой рейдерского захвата ТЦ «Барабашово».

Альянс с Фельдманом добавляет в копилку Добкина голоса сторонников нардепа по мажоритарному округу. Но скептически к этому могут отнестись те предприниматели с «Барабашово», у которых был продолжительный конфликт с Фельдманом.

Сегодня главная проблема Добкина: нарастить присутствие в городе. Вопрос не только об основных рекламных площадях, обильно используемых Тереховым. Важно, какие стратегии будут выбраны Добкиным, много раз заявлявшим, что он вне конкуренции на будущих выборах.

Если проехать по улицам Харькова, то внешне всё выглядит так, будто город себя «чистит под Тереховым» (исключение — упомянутые рекламные площади на «Барабашово» с портретами Добкина и Фельдмана). Если провести несколько дней за просмотром передач ахметовского канала «Украина 24», то складывается впечатление, что Добкин будущие выборы уже выиграл.

В обоих случаях впечатления обманчивы. Админресурс, щедро используемый Тереховым в одно рыло, — еще не залог победы. То же самое можно сказать и о постоянном проживании Добкина на ахметовском канале. Переходя как почетный вымпел от одного ведущего к другому, он уже начинает повторяться. Даже когда проговариваются важные и правильные вещи, частые их повторы обесценивают сказанное.

Добкину стоило бы вспомнить свой первый парламентский опыт, когда он ходил по дворам и домам в своем мажоритарном округе и общался с харьковчанами вживую. Пока же вживую он общается главным образом с ведущей Наташей Влащенко. А это зрелище, прямо скажем, на любителя. В некоторых случаях Влащенко плохо действует на Добкина.

Вот, например, пытался он в ее программе «Хард с Влащенко» донести мысль о последнем окружении Кернеса: «Фукса не было нигде. Он появился, когда Гена перестал уже быть в физическом плане самостоятельным. Тогда он его взял в свой кокон, стал лучшим его другом и начал придумывать разные истории, в которые со временем сам поверил».

Это важный посыл, расставляющий точки над i в истории с прошлогодними местными выборами, болезнью и смертью Кернеса. Видно, что бизнесмен Павел Фукс (который, якобы, еще и накатал «оперу» на Добкина, что тот был основателем ХНР) — сильный раздражитель для Михаила Марковича. Добкин дает жесткие оценки Терехову и Фуксу. Вроде крепкий мужик перед нами…

Но этому предшествует воспоминание Добкина о собственном участии в президентских выборах 2014 года. Он рассказывает, как ездил с Кернесом в Днепропетровск к Коломойскому и зачем-то советовался… Тот одобрил участие Добкина в президентской кампании: шансов выиграть нет, но зато можно обезопасить себя от уголовного преследования новой властью. По словам Михаила Марковича, олигарх сказал ему, что «это входной билет в высшую политическую лигу».

И здесь возникает вопрос: а зачем Добкин рассказывает это? Я ожидал услышать и его собственные комментарии: что «в высшей политической лиге» он уже был как раз до президентских выборов 2014 года. Губернатор Харьковской области многими воспринимался как политический тяжеловес во время майдана. И этот вес он как раз растерял в ходе участия в президентских выборах. А Коломойскому было важно убедиться, что Добкин стал не на путь сопротивления режиму, а на путь «исправления». То есть готов быть если не сервильным, то просто умеренным оппозиционером.

Добкин слишком сосредоточен на том, чтоб заинтересовать Наташу Влащенко или понравиться ей. И забывает о главном: о реакции большинства харьковчан на эти рассказы.

Возникает и еще один закономерный вопрос: а теперь Михаилу Марковичу как завсегдатаю ахметовского канала тоже понадобится встреча с олигархом (уже другим) перед мэрскими выборами? Нуждается он в одобрении Рината Леонидовича — или без этого пропетляет?

Кстати, куда более интересным, чем беседы с раздутой Влащенко на канале «Украина 24», получилось интервью Добкина в программе «Снежная лавина» на Ютуб-канале Снежаны Егоровой.

Егорова спрашивает, жалеет ли он о снятии своей кандидатуры на харьковских выборах осенью 2020 года. Добкин отвечает откровенно. Он дает жесткую оценку бенефициарам местных выборов в Харькове: «Жалею, не потому что я снялся с выборов, а потому что я доверился аферистам и мошенникам. Я знал, что это аферисты и мошенники. Но мне казалось, что есть вещи, где нельзя применять свои способности в плане аферизма и мошенничества».

Михаил Маркович расшифровывает это заявление: они (Терехов, Фукс и компания) относились к Кернесу как к определенному активу, «они его с его авторитетом продавали в большой политике, меняли на другие блага».

Если Добкин всерьез намерен не просто разоблачить эту политическую аферу, но и положить ей конец, то ему надо идти к харьковчанам. Не в программе Наташи Влащенко вспоминать о сервировке стола на ужине у Коломойского, а интересоваться, что может позволить себе среднеарифметическая харьковская семья.

Судя по всему, Добкин уже начал работать «в полях», заявив о создании общественного движения по незаконной вырубке лесов в Харьковской области. Таких шагов и действий должно быть много, если бывший мэр и губернатор рассчитывает одолеть политических мошенников и аферистов.