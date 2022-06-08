Мародеры украинской хунты: зачем на Украине легализовали криптовалюты

Новости Украины

Напомним, что 15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о виртуальных активах, легализовавший на Украине сектор криптовалют.

Похоже, мы имеем дело с изощренной грабительской схемой.

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«С началом войны криптоактивы стали мощным инструментом для привлечения дополнительного финансирования в поддержку Вооруженных Сил Украины. За три недели войны Криптофонд Украины собрал более 54 миллионов долларов США в криптоактивах. Президент подписал закон «О виртуальных активах». Запускаем легальный рынок виртуальных активов в Украине и выводим криптосектор из тени», – заявил тогда глава Министерства цифровой трансформации (Минцифры) Незалежной Михаил Федоров.

К 1 июня накопления активы составили уже $100 млн, о чем торжественно отрапортовала провластная Национальная информпомойка «Укринформ». Было процитировано новое сообщение Федорова на его ТГ- канале, где, в частности, значилось:

«Криптосообщество поддерживает Украину с первых дней войны…За более чем 3 месяца общая сумма донатов в криптоактивах превысила $100 млн, из них более $60 млн поступили в криптофонд Aid For Ukraine… За эти средства закупаем дроны, автомобили на передовую и другое необходимое оборудование для наших защитников».

Интересно, что еще совсем недавно украинские силовые структуры вовсю кошмарили криптовалютчиков. В СМИ регулярно появлялись сообщения о том, как СБУ разоблачает фермы для майнинга (добычи) крипты, а также фирмы, пытавшиеся ее легализовать.

Например, одну из подпольных сетей раскрыли в июле 2020 года, о чем сообщили медиа, используя формулировки пресс-центра ведомства. Ее якобы организовали переселенцы из Донбасса и Крыма для того, чтобы «пользователи из Украины и стран бывшего СНГ могли конвертировать криптовалюты с сомнительным источником происхождения в наличные и безналичные деньги».

Операции, мол, проводились без идентификации отправителей и получателей и, само собой, без уплаты налогов. Выдача виртуальной неучтёнки производилась через обменники, для проформы задекларированные лицензиатами Нацбанка. Перетасовки наличных денег и обмен криптовалют происходили за рубежом и «обеспечивались теневыми представительствами организаторов». (О том, что для обнищавших переселенцев это могло быть единственной возможностью получать финансовую помощь от родственников – после запрета нацистской хунтой систем межгосударственных переводов – сервильные информаторы, разумеется, умолчали).

Охотя на криптовалютчиков продолжалась почти до самого начала СВО и военных действий. Вот, к примеру, заголовок сообщения на ту же тему от декабря прошлого года:

«СБУ раскрыла подпольную криптоферму, которая украла электроэнергию на 3,5 млн грн».

В данном случае «криптошахтерам» – видимо, за неимением чего-то более внушительного – уже вменялось в вину воровство переменного тока, поскольку майнинг, дескать, создает большое напряжение в электросетях. Смешно читать, но майнерам инкриминировалось «подключение в обход счетчика» и уплата, в связи с этим, «символически минимальных сумм».

Все подобные разоблачения сопровождались обысками и изъятием компьютерного и прочего технологического оборудования, коего для такой деятельности требуется очень много. Куда было отправлено данное оборудование и для чего оно сейчас оно используется, догадаться несложно. Скорее всего, уже для майнинга структур, созданных властью, и для их деятельности под прикрытием закона о легализации, подписанного Зеленским.

Нет никаких сомнений, что аппаратуру хунта изымала именно для того, чтобы затем «на дурняк» учинить передел на подпольном украинском рынке криптовалюты и единолично воцариться на нем.

Возможности для такого воцарения имеются неограниченные, поскольку это связано с особенностями электронной системы зашифрованных платежей.

Как известно, крипту пощупать нельзя, она не имеет веса, объема, геометрических размеров и прочих признаков наличных денег. Она существует только в виртуальных электронных кошельках и является таковой до тех пор, пока при выводе в физическое состояние не превращается в одну из валют, привычных для реальных рынков.

Вся информация об операциях по обмену биткоинами и прочими виртуальными образчиками, как и о соответствующих счетах, содержится в системе в зашифрованном виде, обеспеченном «блокчейном» – то есть технологиями распределенной базы данных. Регулирующего органа для обмена большинства таких валют не существует. Эмитирует их майнинг пользователей, запустивших специальные приложения на своих компьютерах. За использование вычислительных устройств и их участие в программах хозяевам техники начисляются небольшие проценты.

Взять под контроль все эти электронные расчеты, а также переводы в наличные деньги, на сегодняшний день считается утопией. Конечно, если только не захватить компьютерное оборудование и программное обеспечение не «заставить» их работать на себя. Чем и занимались украинские силовики на протяжении нескольких лет.

Теперь, вероятно, они сочли, что техническая база достаточно надежна, конкуренты устранены, и можно запускать глобальный мегапроект для обналички и распила под ширмой криптопомощи Украине.

Возможности здесь открываются колоссальные – и в смысле получения многомиллионной валюты, и в плане «откатов» тем, кто ее перечислит. Вариантов имеется множество. Вот один из них. Получение «физических» денег из крипты на конечном этапе выглядит как ввод многозначного пароля, посланного отправителем получателю. Так вот, если хоть один из знаков не дойдет, или будет введен неверно, или еще какой сбой, контрагентам предстоит муторное выяснение отношений, причем безо всяких гарантий для получателя.

Это хуже, чем было с печально известными фальшивыми авизовками в начале «лихих 90-х». Если отправитель не согласится с претензиями получателя, плакали ваши денежки. Никаких механизмов, регулирующих эту сферу не существует. А это значит, что отправитель вполне может положить себе в карман вернувшийся перевод, и никто не докажет, что он его переводил. Поскольку и механизмов нет, и подобную засекреченную систему проконтролировать невозможно.

Не правда ли, отличная схема для откатов американским и прочим «благодетелям» Украины: мы вам перевели, вы типа получили, но на самом деле та часть, которую нужно откатить, вернулась обратно. И никакой налоговый буквоед ничего не докажет, ни в Штатах, ни в Европе, ни, тем более, в Незалежной.

А уж какие перспективы для «освоения» финансовых потоков открываются мародерам от украинской хунты! Клондайк! По тем же лекалам: переведи, к примеру, миллион, получи обратно 90%, ну а остальные 10%, или даже меньше, можно потратить на какую-нибудь подводную лодку в степях Украины, которая потом там утопнет, и даже кормы не сыщешь.

Думается, вполне ясно, почему Зеля и его гоп-компания легализовали (в военное время, когда вроде как каждая копейка должна быть на счету!) – деятельность этого своего «патриотического», но крайне мутного и практически неподотчетного Криптофонда. Поскольку суммы оттуда можно извлечь отнюдь не «символически минимальные», а вполне даже очень внушительные.