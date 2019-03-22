Мародёрам – жесткие меры по рецепту Захарченко

22.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

Социальные сети бурлят – недавно в Макеевке (ДНР) пропал человек. Уехал с Красного базара, где работал, на личном автомобиле, – и больше его не видели. Автомобиль позже нашли брошенным в Ханженково, жилом посёлке на окраине, примыкающей к Советскому району Макеевки. Пропавшего разыскивают родные, «ищут пожарные, ищет милиция», помощь оказывают неравнодушные горожане, прочитавшие об исчезновении человека в соцсетях, но пока что безрезультатно.

Пропавший – коммерс с Красного базара. Ходячий обменник долларов-гривен на рубли и обратно. Можно сказать, представитель группы риска, поскольку род занятий обязывает держать при себе достаточно большие запасы наличных денег, а также выезжать к заказчику на обговоренное место обмена.

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Из всего этого напрашивается основная версия, что пропажа связана с коммерческой деятельностью потерпевшего.

Эта пропажа – как утверждают в донбасских Telegram-каналах, восьмое за последние несколько месяцев исчезновение рыночного менялы, произошедшее по единому сценарию: уехал с работы – домой не вернулся – не вышел на связь – найден брошенный автомобиль. Если это правда, выходит, что похищение базарных менял происходит целенаправленно и уже оформилось в систему.

Как известно, «бизнес» менялы – нелегальный и происходит в обход государственных органов, занимающихся лицензированием и налогообложением. Занятый нелегальным промыслом человек старается не отсвечивать и не привлекать внимание правоохранительных и контролирующих органов.

В версиях о причастных к похищениям людей недостатка нет. Но в недавней истории ДНР имелись прецеденты, наводящие на определённые мысли.

Например. В мае 2015 года, после того, как отгремели последние горячие бои под Дебальцево, власти республик начали наводить внутренний порядок. Так, в частности, из ДНР вежливо попросили разъехаться по домам понаехавших «казачков», не столько воевавших с бандеровцами, сколько «оказывавшими услуги в тылу» по части крышевания, отжатия и наездов.

Приказом тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко домой было предложено вернуться шуровавшим в тылу группировкам. Ситуация в республике была сложная, война перешла в позиционную фазу, но не была закончена, и поэтому криминальные элементы, откуда бы они ни были, справедливо расценивались как пособники врага.

Именно поэтому было положено начало борьбы с пресловутой атаманщиной. Надо упомянуть, что, зайдя в республики под видом оказания помощи братскому народу Донбасса, многие «казачки» нередко делали ноги при первом серьёзном натиске ВСУ. Не помогло и отведение в тыл для выполнения функций пограничников.

Тогда новоявленные «пограничники» проявили себя во всей красе: бросились крышевать, отжимать и похищать. И не только коммерсантов или людей, стоявших близко к деньгам и ценной матчасти. Есть свидетельства пострадавших людей, стремившиеся влиться добровольцами в Народное ополчение Донбасса. У похищенных отбирали ценные вещи, и это в лучшем случае.

В 2015 году власти ДНР выдвинули ультиматум «казачкам», дав сутки, чтобы убраться восвояси под угрозой ареста. Желающим не дали уехать просто так. В результате проведённых правоохранительными органами республиками обысков, у мародёров в лампасах было изъято великое множество материальных ценностей, включая церковное имущество. Всё изъятое было возвращено законным владельцам.

Жёсткие действия правоохранительных органов ДНР заставили злоумышленников срочно выехать в родные пенаты. Похищения людей прекратились.

Однако, если сообщения о целой серии пропажи «менял» верны, – не исключено, что убийство Захарченко вновь развязало руки изгнанным «джентельменам удачи».

Несмотря на либерализм избирательной повестки во время минувших выборов, война против ЛДНР не закончена – похоже, пора вновь вспомнить о жестких мерах.

Конечно, подход должен быть комплексный. Речь идет о налаживании легальной деятельности на контролируемой территории. Снижение налогов, упрощение порядка лицензирования, твёрдые правила для всех, возвращение нормы «преступник в воюющей стране – пособник врага» – и для злоумышленников не будет лёгких путей для обогащения.