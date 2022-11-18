«Мародёрили, вымогали. Лучше в тюрьму, чем назад воевать» – пленный ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

С началом СВО командование ВСУ начало хватать даже связистов со второй линии, чтобы перебрасывать их на фронт в составе штурмовых групп.

Об этом в интервью проекту «Мама, я в порядке» заявил украинский военнопленный, уроженец Киевской области Илья Морозюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Он рассказал, что тех, кто не заплатил, бросали на передовую.

«Мы были 5 месяцев в Новомосковске, потом нас перекинули на Камышеваху, оттуда на Кривой Рог, а там уже – в 15-й батальон. Тех, кто не хотел платить. И с молодых контрактников деньги тянули. Этим занимался начальник связи майор Федий и главный сержант роты старший прапорщик Матвийчук. В 15-м батальоне были с месяц на охране вещей, а потом нас перекинули на Нововоронцовку, потом на Новониколаевку, а оттуда без подготовки на передовую. А там уже получил ранение. Должна была быть группа эвакуации, но не было. Лейтенант, который старший группы был с нами, тоже ушёл, так и не пришёл, а мы вдвоём остались в посадке, пока ваши солдаты не пришли. Наши так и не явились, а ваши солдаты сделали укол, мне сразу полегчало», – рассказал Морозюк.

Он добавил, что специально продлил контракт в связистах, чтобы не попасть на фронт.

«Связь же – вторая линия, тогда, когда ещё в связи был. Я же не думал, что меня так резко в штурмовую пехоту. А связь далеко от передовой. Думали…» – сказал пленный.

Также он рассказал, что во время службы, тогда как командование продавало гуманитарную помощь, простым бойцам ничего не доставалось.

«В связи были случаи мародёрства. На вещах наживались, на гуманитарке. Хлопцы голые-босые ходили, зато начальство – майор Федий ходил в берцах за 10 тысяч», – рассказал пленный.

Тем не менее, с питанием в части было нормально, что не мешало командирам использовать солдатский труд.

«Ещё в 2019 году в Волновахе резали рельсы по приказу командира майора Федия. Я не резал, там мужики постарше были. Он их куда-то сдавал, никаких бумажек я не видел», – добавил Морозюк и отметил, что денег за работу никто тоже не видел.

У пленного спросили, пойдёт ли он на обмен и возьмёт ли ещё раз в руки оружие, и инвалидность, в связи с оторванным пальцем – здесь ни при чём.

«Это не я решаю, но пойду. Я лучше уже в тюрьме отсижу, чем пойду воевать», – ответил Морозюк.