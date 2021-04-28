Марш дивизии СС «Галичина» в Киеве: И снова Путин виноват!

28.04.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

В центре Киева – от станции метро Арсенальная до Майдана – сегодня впервые прошло шествие в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина». Акция собрала несколько сотен человек. Организаторы признают, что рассчитывали на большее, однако полагают, что это только начало. Конечная цель –добиться героизации эсесовцев на официальном уровне, как ранее уже произошло с другими гитлеровскими коллаборационистами из ОУН-УПА. Задача вполне посильная, учитывая, что подавляющее большинство украинских СМИ выдали вполне лояльные репортажи об акции, умалчивая о принадлежности дивизии к войскам СС, вместо этого называя ее «украинской» и «боровшейся против большевиков».





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Марши в честь «Галичины» неоднократно проходили (в том числе и во времена президентства Виктора Януковича) в городах Западной Украины, из числа жителей которых гитлеровцы и формировали дивизию, бесславно разгромленную Красной армией в «котле» под Бродами.

Поэтому, по большому счету, единственной сенсацией сегодняшнего марша оказалось место проведения – участники «зиговали» в центре столицы, в советские времена получившей гордое звание Города-героя.

Однако протестовать против сборища нацистов решился только один прохожий киевлянин – мужчина подошел к полицейскому и потребовал пресечь собрание, так как нацистская идеология на Украине вроде бы по закону запрещена. Но полицейский вместо этого потребовал от смелого киевлянина надеть маску, а затем отвел его в сторонку.

Члены же парламентской оппозиции – фракции ОПЗЖ – ограничились выступлениями в телеэфирах, предпочтя поберечь дорогие пиджаки и даже не пытаться сорвать шествие последователей Гитлера.

Но самое интересное началось уже после проведения марша. Западные социальные сети Facebook и Youtube начали удалять видеозаписи шествия как пропаганду нацизма и «банить» журналистов, опубликовавших стримы с марша (хотя анонсы акции накануне никаких репрессивных мер не вызвали).

Более того, и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович, и его «достойный» преемник Антон Дробович открестились от поддержки марша в честь эсесовцев!

Первым подробно разъяснил «зраду» политолог-майданщик Юрий Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за призывы убивать российских журналистов на Донбассе. Романенко напомнил, что завтра Европарламент должен принять резолюцию в поддержку Украины, причем, ее проект достаточно сдержанный в глазах украинских патриотов, рассчитывавших на помощь Запада в борьбе с Кремлем.

После нацистского марша, который наверняка будет замечен в Европе, поддержка Украины может оказаться еще слабее, предостерегает Романенко. И выдвигает версию о том, что марш в честь «Галичины» организован… агентами России.

«Резко припекло прямо сейчас пройтись маршем. 1 января на день рождения Бандеры уже мало марша. Марша вышиванок мало в мае. Теперь еще апрель… И такая картинка чудная выходит. А потом будет другая картинка, с воплями типа: «Захід нас зрадив! Нас злили! Московщина поневолює молоду демократію». И финальное «Ми все проїб@ли». Но это будет позже. А пока будут вздохи всяких аналітикінь из организаций типа «Детектор медиа». Вздохи вроде «Чому російська пропаганда перемагає». Ребята и девчата, так вы ж на эту российскую пропаганду работаете. Не удивлюсь, если через наших полезных идиотов это русские и запустили. Ибо когда нет мозгов, то достаточно просто шепнуть кому-то на ушко: «Збирайте хлопців, насолимо московським виродкам, пройдемося маршем на честь вояків СС «Галичина», – так Романенко ловко вышел на «след Кремля».

Остаётся дождаться четверга, чтобы проверить, в какую версию произошедшего поверят в Европарламенте. Или же там попросту по традиции не будут заморачиваться, простив очередную выходку своих «сукиных сынов».