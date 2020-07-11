Марш мендельсонов. Как Зе-секретарша провалила сеанс связи с Крымом и Донбассом

19.03.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Бенефис пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель в качестве телеведущей на пропагандистском украинском канале «Дом», вещающем на ЛДНР и Крым, закончился публичной поркой чиновницы в соцсетях и породил множество неудобных для власти вопросов об эффективности затрат на государственную пропаганду Киева. Но обо всем по порядку.

Из анонса на сайте канала «Дом» украинцы узнали, что вскоре их осчастливят Мендель в новом амплуа: она будет комментировать актуальные события и «делиться своими выводами о том, что происходит, будет делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса».

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И все это – в рамках передачи с претенциозным названием «Взгляд с Банковой», пилотный эпизод которой был назначен на 15 марта, а полноценная премьера «с трансляцией на всех диджитал платформах телеканалов «Дом» и UATV» – на 21 марта.

«Не устаем говорить с вами. А особенно — с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму. Учитывайте — отвечаю на вопросы! Ищите сегодня на YouTube канал «Дом», – говорилось в обращении Мендель в фейсбуке в этот понедельник.

Ради такого дела случилось неслыханное: Мендель открыла своим читателям опцию комментирования, ранее наглухо закрытую. На сайте телеканала также пообещали, что пресс-секретарю Зеленского можно будет задавать вопросы, а она будет на них отвечать.

15 марта Мендель действительно вышла в эфир и пробыла в нем ровно 10 минут, в течение которых отругала Порошенко, похвалила своего патрона, рассказала о вакцинации индийской вакциной ковишилд, посоветовала, как распознать фейки, пропиарила пафосные форумы Зеленского «Украина 30» и завершила свой спич рассказом о том, что с созданием при СНБО Центра по борьбе с дезинформацией жизнь станет если не лучше, то уж точно веселее.

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«Пытаясь задеть ваши чувства, играя на страхах и болезненных темах, вам просто втюхивают неправду», — постращала Мендель немногочисленных слушателей «Дома», призвав их перестать «доверять любым постам в соцсетях» и проверять источники информации, потому что даже «из душераздирающих историй чаще всего вырастает обман».

Правда, аплодисментов Мендель так и не дождалась. Ни от жителей неподконтрольных территорий – это само собой. Ни даже от свидомой публики, с придирчивым интересом отсмотревшей этот эфир в поисках «зрады». В сухом остатке – более 10 тысяч дизлайков и всего полторы тысячи лайков под выложенным на Youtube видео программы. А это значит, что свою работу завалили даже сетевые зеленоботы.

Скандал прогремел на следующий после эфира день. Выяснилось, что вопросы к Мендель проходили через цензурное сито и большинство из них в эфир так и не попало. Наверху хит-парада оказался вопрос о том, сколько денег из бюджета получила Мендель за работу ведущей. Также свидомую публику взволновало, почему она провела эфир на русском.

Видя, что волна вопросов и упреков готова утопить чиновницу, на выручку ей бросилась дирекция телеканала в лице шеф-редактора, беглого донецкого промайдановского журналиста Алексея Мацуки. Заверившего, что Мендель на канале не работает, а разговоры о вмешательстве в работу этого пропагандистского брехунца со стороны Офиса президента – «ложь и политические манипуляции». Что же до русского языка, то и тут все шито-крыто. Это внутри Украины русский под запретом. А «Дом» – это же иновещание. Значит – можно.

Вы не поверите, но, по мнению Мацуки, такие гиганты мысли и лидеры мнений, как Юлия Мендель, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер Денис Шмыгаль и лично президент Зеленский «были бы прекрасными спикерами на государственном телевещании для людей, которые живут в Донецке и Луганске».

Вот прямо луганчан с дончанами хлебом не корми, дай полюбоваться на физиономию Шмыгаля или Ермака в телевизоре и узнать, «что делает Киев, как у нас идут реформы, почему у нас выборы проходят в тот или иной период, как проходят выборы, что делается с дорогами, больницами, с медицинской реформой».

В чем же секрет обаяния и харизмы Зеленского с присными, по мнению киевского пропагандиста? Оказывается, они говорят с жителями ЛДНР «на понятном им языке». Как будто в Луганске или Донецке чувствуется острый недостаток таких людей. И потом: что мешает Зеленскому и Ко обращаться на понятном языке к одесситам и харьковчанам? Или как в том анекдоте: тут считаем, а тут рыбу заворачиваем?

Но мы отвлеклись. Мацука зря распинался. «Патриотов» его оправдания не удовлетворили. Более того, показались жалкими и смешными. А экс-член Нацсовета по ТВ Сергей Костинский отметил, что появление Мендель в эфире телеканала «Дом» может оказаться одним из первых шагов захвата информационного вещания Украины. Причем – за деньги налогоплательщиков.

Правда, остается непонятным, есть ли врагам что захватывать. Сам по себе канал «Дом» просто не интересен его предполагаемой целевой аудитории. И это несмотря на усилия по созданию технической базы. Сейчас телеканал имеет два вида покрытия: эфирное и спутниковое. Раньше у канала был только один передатчик, который вещал на Луганскую область. Сейчас туда вещают пять таких передатчиков, на Донецкую — семь, а на Крым — шесть. Всего 18.

«С 1 марта мы вышли на спутник Astra. Потому что иным способом до Крыма сигнал, к сожалению, доставить очень сложно», — говорит начальница канала Юлия Островская.

Но успех пропаганды – не в передатчиках. А в контенте. И вот тут для украинских пропагандистов главная беда. Дискуссии вокруг бенефиса Мендель отражают это противоречие как в капле воды.

Смотрите, что получается. Есть канал, созданный с целью пропаганды на Крым и неподконтрольный Донбасс. Следовательно, именно там живет его предполагаемая аудитория, реакция которой на увиденное и услышанное и должна быть показателем эффективности или неэффективности траты денег.

Если вы заявили канал на Крым и Донбасс, то и реакция должна быть оттуда. А если передачи такого канала интересны только киевским националистам – и то лишь для поиска зрады и лулзов, значит с вашим каналом что-то не то.

В реальности именно это и произошло с каналом «Дом». Передача Мендель не заинтересовала ЦА от слова вообще. Зато массово негодуют в фейсбуках свидомые. Но позвольте, причем тут они и их мнение? Разве этот канал создавали для них? Выходит, что так. Это как если бы в годы Холодной войны Голос Америки запустил в эфир передачу с Солженицыным, а отклики на нее пришли не от советских людей, а от американцев из США.

И вот тут мы выходим на ключевой момент. Канал есть. А механизм считывания обратной связи и сбора фидбека отсутствует. Грубо говоря, каковы показатели, по которым определяется эффективность пропаганды. Как замерять реальные рейтинги этого канала? Что, в Донецке или Симферополе пиплметры в квартирах стоят? Естественно, что нет.

Вот и получается, что на выходе вместо качественной пропаганды – просто механизм списания государственных средств на зарплату Мацук, Островских и гонорары Мендель и прочих мендельсонов. Которые зазывают «домой» тех, кому «дома» уже приготовлена уголовная ответственность за «коллаборационизм» и уютные камеры.

Неблагодарная работа, однако.