«Марш Позора!» В Грузии назвали дату проведения гей-парада

26.06.2021, Тбилиси, Леван Лежава

По всей территории Грузии продолжает полыхать пламя политических интриг. Причиной очередного эмоционального всплеска стало сообщение о том, что НПО (неправительственная организация – Ред.) «Тбилиси Прайд» планирует провести 5 июля в центре Тбилиси «Марш достоинства». По информации организаторов, до парада на проспекте Руставели запланирована «Неделя Прайда», которая продлится с 1 по 5 июля.

Увы, это еще не вся беда для рядовых граждан Грузии. Представители ЛГБТ-сообщества даже призвали правящие власти выполнить следующие требования: провести политику, ориентированную на человека, защитить безопасность и свободу выражения мнения каждого гражданина, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, бороться с преступностью на почве ненависти. Как говорится, маразм крепчал!

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Реакция властей напоминает роль кнута и пряника, при котором одна часть пытается не подрастерять доверие своего электората, а вторая – угодить Западу.

Так, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, комментируя анонсированную дату проведения «Недели Прайда», призвал однопартийцев отказаться от проведения данного флешмоба.

«У меня свое отношение к данному вопросу и, думаю, учитывая весь контекст, этим людям должно быть отказано в проведении подобного мероприятия. Этот контекст очень комплексный, и с учетом этого ответственные люди, как правило, не должны были это планировать», – отметил Кобахидзе перед представителями СМИ.

Вторит ему и бывший глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко, который попросил представителей меньшинств быть умереннее. По словам политика, власти не ограничивают их в правах, но, «что касается более громогласного выражения, вероятно, следует спросить и другую часть общественности». При этом Сергеенко категорически опроверг (так ярко тиражируемое в СМИ) сообщение о том, что якобы правящая партия в стране действует по подсказке Грузинской православной церкви.

Напомним, что в мае 2013 года противники ЛГБТ-сообщества жестоко расправились с участниками акции против гомофобии. Тогда в результате столкновений пострадали от 40 до 50 человек. По сей день в стране вспоминают видеокадры, на которых священнослужитель бегает за активистом ЛГБТ-сообщества, угрожая треснуть ему табуретом по голове.

После данного инцидента акции защитников ЛГБТ-сообщества проводятся под усиленной охраной сотрудников полиции.

«Полиция, МВД и государство обязаны обеспечить защиту свободы собраний и выражения мнения любого человека в рамках закона, если это не превышает установленных законом норм. В этом случае полиция будет действовать в соответствии с законом», – рассказал замминистра МВД Александр Дарахвелидзе.

При этом чиновник из МВД добавил, что совсем недавно представители Программы развития ООН (ПРООН) фактически предъявили требование властям Грузии обеспечить проведение «Марша достоинства» в Тбилиси. Так вот, где зарыта собака.

Пока определенная часть политиков трубит и призывает отменить проведение гей-парада в Тбилиси, дабы заработать бонусы перед предстоящими в стране выборами (речь идет о выборах в органы местного самоуправления, которые запланированы на 2 октября) и не подрастерять электорат, то другая часть политиканов под шумок получает рекомендации от ООН и как верный вассал рвется к сиюминутному выполнению поставленной директивы.

Подводя итог, хотелось бы добавить, что сегодня пока неизвестно состоится гей-парад в Грузии или нет, но то, что противников будет в тысячи раз больше, сомневаться не приходится. Представители разных неправительственных организаций открыто проинформировали общественность о том, что не допустят проведение «Марша Достоинства» в грузинской столице.

Какое решение примут представители грузинского политического истеблишмента и столичная мэрия – покажет самое ближайшее время. До проведения «Марша Достоинства», который рядовые жители Тбилиси уже переименовали в «Марш Позора», остается чуть менее 10 дней.