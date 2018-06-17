17.06.2018, Киев, Игорь Петров

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“Марш равенства”: ради показухи для Запада, нацистов в Киеве на пару часов загнали “под шконку”

В этом году в «Марше равенства» в Киеве участвовало гораздо больше людей, чем в прошлом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным полиции, число участников составило 3,5 тыс человек, организаторы заявляют о 5 тысячах участников, тогда как в прошлом году на мероприятие пришли 2,5 тысячи человек. В марше также участвовали правозащитники, феминистки и секс-работницы, которые устраивают и свои собственные публичные акции.

Как и год назад, ультраправые, под лозуегами в зазиту “традиционной сесмьи” и против “западных либеральных ценностей”, пытались препятствовать проведению марша, блокировав улицу, по которой должно было пройти шествие, но на этот раз маршрут не стали менять под давлением. Полиция разогнала толпу нацистов и задержала несколько десятков человек. после этого все подходы к маршруту шествия были перекрыты.

Несмотря на это, несколько человек проникли через полицейские кордоны и несколько раз пытались помешать проведению мероприятия, выбегая впереди колонны, но полиция оттаскивала их. «Посмотрите, и это мирная акция!» – крикнул одни из задержанных. «Они хотят, чтобы все так делали, чтобы все украинцы были такими. Друзья, остановитесь!» – сказал другой.







































Когда шествие подходило к конечной точке на площади Льва Толстого, трое ультраправых активистов шли во главе колонны выкрикивая лозунги, направленные против гей-парада: «Украина – не Содом!». Колонна улюлюкала и закрикивала их своими лозунгами: «Права человека превыше всего!», «Имею право на любовь и на свободное существование!». Полиция вывела правых из колонны.

За исключением этих инцидентов, марш прошел мирно. Кроме ЛГБТ в нем принимали участие члены некоторых НГО, в частности, Amnesty International. Некоторые участники привели с собой детей и домашних животных.

Ради безопасности “Марша равенства”, с раннего утра были перекрыты ближайшие станции метро. В прошлом году некоторых участников марша избили, когда они покидали его. Чтобы этого не произошло на этот раз, для развоза покидающих мероприятие метрополитен выделил специальные поезда, которые забирали их со станции «Площадь Льва Толстого», обычные поезда проезжали эту станцию без остановок.