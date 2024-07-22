«Марш в голод, тьму и холод!» Новации киевского режима

Жаркий июль стал для украинцев еще жарче от новых «подарков» властей. На первом месте здесь, конечно, вступающие в силу антиконституционные могилизаторские акты, с их штрафами и репрессиями.

А еще «слуги народа» удумали на три года законсервировать основные социальные стандарты, то бишь размеры прожиточного минимума и минимальной зарплаты. А следовательно, и индексацию пенсий, пособий и других аналогичных выплат. Кабмин подал сей проект в Верховную раду, чем, надо сказать, смутил часть нардепов, учуявших, что в случае его утверждения следующие выборы вполне могут оказаться для них провальными.

Вот что, в частности, заявил глава комитета ВР по финансам, таможенной и налоговой политике Гетманцев:

«Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит, как минимум, задача возвращения из-за границы мигрантов».

Действительно, с какой стати теперь мигрантам, особенно пожилым, возвращаться домой, где их ждут руины экономики и нищенское существование? Они и так не шибко-то стремились обратно, успев попривыкнуть к дармовым европейским харчам и пособиям, которые куда жирнее украинских. А теперь и вовсе их никакими галушками не заманишь. На что им возвращаться? На нынешний прожиточный минимум в 2920 грн и минзарплату в 8000 грн (соответственно 70 и 190 долл.), да ещё с перспективой мытарствовать на их основе несколько лет? Дурных нэма.

А тем временем Рада подняла зарплаты депутатским помощникам до 132 600 грн в месяц (ок. $3300; прежде было 88 400, или почти $2200). Давно известно, что часть этих денег помощники отдают своим шефам, и сия многолетняя схема полностью устраивает обе стороны. Оттого неудивительно, что решение было принято без сучка и задоринки (264 голоса при необходимых 226). Даже несмотря на то, что у большинства простых украинцев зарплатный и пенсионный супы настолько редкие, что нечем хотя бы частично покрыть стоимость постоянно дорожающего коммунального варева, не говоря уже о продовольственной корзине, пусть даже самой убогой.

Что же касается средней зарплаты по Украине, то тот же минфин в пояснительной записке к проекту госбюджета указал ее в размере 21 000 грн ($ 506). Хотя, по мнению независимых экспертов, она в ряде регионов не дотягивает и до 15 000 ($361). А девальвация гривны на этом фоне просто галопирует. Курс евро перескочил через отметку в 45 грн, доллара – 41,5.

«Замораживать на этом фоне ключевые стандарты – это значит сознательно загонять самые незащищённые слои населения в голод и холод, совершать преступление против человечности, – считает наш давний знакомый, русский православный киевлянин Иннокентий. – Получается, сейчас они для завлечения беженцев нарисовали потолочную цифру в 21 тысячу и на ней собираются зациклиться на четыре года? Да ведь с начала СВО жизнь вздорожала как минимум втрое! У зеленковских чинуш вообще никакой совести нет. Даже в дорогих супермаркетах средняя зарплата больше 17 000 не поднимается, если судить по объявлениям с предложениями работы. Про пенсии я вообще уже не говорю. У нас с женой сначала было 2300 грн, повысили на 300 грн, стало теперь 2600. Хотя это сущие копейки. Если бы не сбережения и помощь детей, не знаю, что бы мы вообще делали… Вы представляете, какой это мизер, как вообще на такие деньги можно существовать?! Но теперь даже копейки лишней мироеды хунтовские не желают прибавлять!»

Иннокентий считает, что Банковая действует по четко разработанному плану уничтожения славянского народа, используя экономические и военные методы.

«Вы посмотрите, что делается: цены растут постоянно. Блэкауты учащаются, а разбитые энергоструктуры ремонтируются еле-еле. За ремонты оборудования отвечала госкомиссия во главе с майданным закоперщиком Мустафой Найемом. Так этот паразит наворовал миллионы и удрал с должности, ничего толком не починив… А с другой стороны, пытаются как можно больше народа отправить на погибель. Я думаю, что и заморозка стандартов с таким прицелом придумана. Бизнес разваливается, люди теряют работу, живут на пособия, которые не индексируются. А тут им предлагается альтернатива – ВСУ. Тут, мол, деньги платят, тут вам слава и почет. Хотя соцсети полны рассказов о том, что даже инвалидам не дают обещанных выплат, а если и дают, то сначала все нервы измотают, требуя доказательств, где ты воевал, как воевал… Как будто это не прописано во всяких там базах данных, при помощи которых они составляют досье на военнообязанных. Знаете, как говорил одесский старец Иона: «Сначала вас пересчитают, а потом поубивают». Вот, похоже, такое и делают…», – горестно резюмирует киевлянин.