Маршала Жукова объявили «капитуляцией перед московской ордой»

11.06.2019, Киев, Ольга Козаченко

До тех пор, пока на Украине будут сохраняться советские символы, до тех пор в украинском обществе будут продолжать оставаться симпатии к России.

Об этом на страницах журнала «Український тиждень» пишет журналист Юрий Макаров.

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«Можно проситься под крыло «старшего брата», называть соотечественников «бандерами», а Запад – «гейропою», ностальгировать по собственной эрекции и голосовать за «крепких хозяйственников», которые будут бегать в Москву за ярлыком на княжение. Все это можно, пока стоят символические дорожные знаки – идолы тоталитарной эпохи, таблички с названиями улиц в честь кровопийц, пока крутятся по телевидению ископаемые песни умершей империи. Тысячу раз был прав Владимир Вятрович: совковые декорации токсичны сами по себе: туда, где они бережно хранятся, рано или поздно прилетит приветик с востока в виде реактивных снарядов залпового огня», – возмущается автор.

Также он выступает против памятников советским генералам, воевавших с гитлеровской Германией.

«Но хотя бы надо усвоить: кто сегодня топит за Жукова, тот за капитуляцию московской орде. Никаких компромиссов с «общим прошлым» после того, как патриотизм якобы потерял статус актуального тренда, – слышите?! К предшественников может и должно быть множество претензий, но в сфере национальной памяти их политика выглядит практически безупречной. А вот что касается «реставраторов», то могут и должны быть вопросы», – приходит к выводу Макаров.

Напомним, что Макаров, родился в Болгарии в семье русских эмигрантов. По деду — внук капитана лейб-гвардии Семеновского полка, по матери — внук настоятеля Русской церкви в Софии, затем Свято-Никольского собора в Луганске.

Теперь же Макаров поддерживает свою жену, опубликовавшую в социальной сети призыв «Убей москаля», требует противостоять русской культурной матрице и хочет отомстить русскоязычным за «дискриминацию украинского большинства»