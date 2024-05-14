Маршруты из Крыма в Москву переводят с моста на сухопутный коридор

Любовь Смирнова.  
14.05.2024 17:55
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Транспорт


Межрегиональные пассажирские автобусные перевозки из Крыма и в Крым переориентируют на сухопутный маршрут.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил президент АНО «Центр поддержки перевозчиков и пассажиров» в Республике Крым Владислав Антонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Межрегиональные пассажирские автобусные перевозки из Крыма и в Крым переориентируют на сухопутный маршрут. Об...

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 «У нас на сегодняшний день плодотворно ведётся работа с Росавтотрансом. Есть взаимопонимание, чтобы начать плотную работу по открытию маршрутов по сухопутному коридору. Спокойно и безопасно можно перевозить пассажиров особенно в направлении Волгограда и Москвы. Вся инфраструктура обустроена, автозаправочные комплексы есть, на всём протяжении мобильная связь. Мы проезжали, делали проверку, и если в прошлом году были участки без связи, то сейчас там полное покрытие», – отметил он.

Один из нерешенных вопросов – распределение автомобильного потока в направлении Крыма на три пункта пропуска: «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп».

«Так же, как Крымский мост, в случае ракетной опасности закрываются пункты пропуска. Чтобы не создавать скопления людей в одном месте и угрозу безопасности, отработан вопрос с соседями с херсонской стороны, что будут выставлены посты, которые будут чётко организовывать движение транспортных средств не только через пункт пропуска «Джанкой». Сотрудники ГИБДД будут перенаправлять транспорт в пункт пропуска «Перекоп» и «Армянск». Дорогу там полностью восстановили, пусть это не четырехполосное, а двухполосное движение, но полностью всё дорожное покрытие восстановлено, можно ехать спокойно. Особенно тем, кто едет в сторону Евпатории. Они могут выбрать маршрут через Аскания-Нова и пройти через пункт пропуска «Перекоп», а далее в сторону Черноморского», – заключил Антонов.

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