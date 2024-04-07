Мартьянов: F-16 для Украины окажутся устаревшими самоубийцами

Переданные Украине истребители F-16 будут либо уничтожены на земле, либо проведут не больше одного боя, считает живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они могут получить какие-то F-16, на них навесят «Скальпы» и «Сторм шедоу», ну взлетят они один раз. Тут на днях «Роскосмос» активно начал фотографии вешать. Как он хорошо показал движения на хайвеях в Техасе и прочее, машинки видно, людей...

Конечно, F-16 не будут держать в одном месте – их сметут сразу. Не обязательно по длине фронта, их в глубину могут раскидывать до 200 км. Но они понимают, что их искать будут, и их найдут», – сказал Марьянов на канале «PolitWera».

По его словам каждый боевой вылет для таких машин может стать последним.

«Как только они взлетают – всё. Как боевые единицы для каких-то воздушных боёв – скорее всего, им дадут какие-то устаревшие версии, это ещё из 90-х, не думаю, что они там сильно их модернизировали. Это самоубийцы, грубо говоря. Они могут войти только в зону и могут больше не выйти оттуда никогда, потому что их встретят как надо. Ну, будут летать низко. Ничего нового не придумали, ничего секретного там нет. Они поднимутся, на них навесят эти ракеты, они полетят по верхушкам леса, где возможно, потом выскочат на какую-то высоту, запустят и будут смываться. Всё зависит, насколько далеко будут наши А-50 там или Су-57 поближе там, или МиГ-31, их догонят. От Р-37 уйти невозможно», – считает эксперт.