Мартьянов: Запад превратил вопрос помощи Украине в пиар в ожидании коллапса

Максим Столяров.  
07.04.2024 22:30
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, США, Украина


Запад начал откровенно тянуть время, глядя на то, как слабеет Украина без поставок вооружений. Всё происходящее вокруг помощи Киеву давно превратилось в процесс ради процесса.

Об этом на канале «PolitWera» заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад начал откровенно тянуть время, глядя на то, как слабеет Украина без поставок вооружений....

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«Да, это один из важнейших факторов – ожидание коллапса. А, будучи хозяевами своего слова – сам дал слово, сам забрал обратно. Это всё пиар и пропаганда, рассчитанная на достаточно дуболомную западную публику. Американцам это на фиг не надо, а европейцы – там дебил на дебиле, простите. Не хочу оскорблять население Франции или Германии – но вы за это голосовали, наслаждайтесь. Трамп оказался полнейшим ничтожеством, это другой вопрос, но, по крайней мере, Америка голосовала за президента, который шёл на антиглобалистской основе.

Это вопрос этого лага, чтобы посмотреть, когда оно всё там сколлапсируется и сказать: ребята, мы обещали, а извините, у вас всё провалилось, уже поздно. Поэтому эти «две-три недели», или 60 миллиардов не имеют никакого значения», – сказал Мартьянов.

«Самое главное то, что у США остались неснижаемые запасы, чего они не могут поставлять, и к чему у них нет индустриальной возможности сейчас. Это если залезать в неприкосновенные запасы, может быть, на месяц бы продлили агонию. А так – показывали видео, что, ой, идут эшелоны с техникой где-то в Словакии, Польше или Венгрии, а вы считали, сколько там этих эшелонов? Показали пару, на одном 12 «Абрамсов», а на другом что-то ещё. А США уже – горят «Абрамсы», и ладно», – добавил эксперт.

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