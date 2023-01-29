Мартынов: Россия поставит Эстонию на место без применения военной силы

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Эстонские политики могут мечтать осложнить судоходство России в Финском заливе, но Москва в состоянии поставить страны Прибалтики на место.

Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил российский политолог Алексей Мартынов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале января правительство Эстония заявило о намерении расширить контроль в Финском заливе, что грозит спровоцировав сложности для российских судов, выходящих из Кронштадта и других портов Ленинградской области. Таллин готовит введение «прилежащей зоны» в морском пространстве на расстоянии до 40 км от берега. Там местные спецслужбы и надзорные органы хотят досматривать суда, если подозревают, что они нарушают законодательство страны или антироссийские санкции.

«Эстония не может ничего перекрыть в Финском заливе. И вообще, всё, что они транслируют, прямо противоречит морскому праву. Это один из базовых элементов международного права. И Британия – одна из стран, которая стояла за формированием этого морского права. И когда они грозно предполагают что-то перекрыть или досматривать каждое судно, это бред. У них нет на это ни физических, ни правовых возможностей. Это сотрясание воздуха ради нагнетания и без того напряжённой повестки», – сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что Москва в любом случае остаётся способной принудить Прибалтику соблюдать международное право.

«Эстония не в состоянии отменить ни международное право, ни сложившуюся систему отношений. Другого-то права нет. Есть это, его подвергают серьёзной ревизии, коррозии, ломают через колено, создают опасные прецеденты, которые разрушают эту систему отношений. Но другой пока нет. Не знаю насчёт США или Британии, но маленькую соседнюю Эстонию Россия в состоянии принудить выполнять это международное право. И я ни в коем случае не про какие-то брутальные действия силового характера. Это ни к чему. Эстония, как и другие прибалтийские государства, крайне зависимы от экономических, хозяйственных, и других отношений с Россией», – резюмировал политолог.