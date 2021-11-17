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17.11.2021 17:27
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Сюжет дня, Украина, Экономика коллапса
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Марунич: Ситуация с углем на Украине не просто критическая – она ухудшается каждый день

Новости УкраиныНехватка угля на украинских ТЭС приобрела более чем критический характер. Украина уже потребляет гораздо...

Нехватка угля на украинских ТЭС приобрела более чем критический характер. Украина уже потребляет гораздо больше электроэнергии, чем год назад, а запасы, напротив, оказались гораздо меньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоянием на 15 число на складах ТЭС было 378 тыс. тонн угля. За неделю до 15 числа было 470+ тыс. тонн угля. За неделю сожгли 100 тыс. тонн угля и не восполнили.

О чем это говорит? Ситуация не просто кризисная, она ухудшается изо дня в день.

Плюс понижается средняя температура воздуха. Повысилось потребление электроэнергии по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это очень важный фактор. Оно выросло в среднем на 6%. Это произошло потому, что часть домохозяйств опять перешло на использование электрической энергии для отопления.

И в этом году при текущих температурных режимах потребление у нас на уровне 21 МВт. Такого в прошлом году не было и в помине, мы на эти уровни выходили уже при зимних морозах.

Сейчас, очевидно, все будет по-другому. Это еще усугубляет ситуацию. То есть угля у нас меньше, чем в прошлом году, а потребление электроэнергии уже выросло.

Угля уже не довезут достаточные объемы, это очевидно. Минэнерго совместно с «Энергоатомом» реализуют смелую гипотезу работы 14 энергоблоками АЭС на протяжении отопительного сезона, что должно, по оценкам, заместить 3 млн тонн угля. Получится это? Это уж как Бог пошлет.

Мы были свидетелям неоднократного выхода из строя блоков не только ТЭС но и АЭС. Никто ненадлежащим образом работающий блок в работу не запустит. Это вопрос безопасности не только энергетической, но и физической, и даже не одной Украины, а целых регионов, планеты.

Это все гипотеза, она может не оправдаться. Тога нас спасет только импорт электроэнергии, который сейчас идет лишь по направлению Украина-Белоруссия», – сказал Дмитрий Марунич.

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