Марунич: Ситуация с углем на Украине не просто критическая – она ухудшается каждый день

Нехватка угля на украинских ТЭС приобрела более чем критический характер. Украина уже потребляет гораздо больше электроэнергии, чем год назад, а запасы, напротив, оказались гораздо меньше.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Состоянием на 15 число на складах ТЭС было 378 тыс. тонн угля. За неделю до 15 числа было 470+ тыс. тонн угля. За неделю сожгли 100 тыс. тонн угля и не восполнили.

О чем это говорит? Ситуация не просто кризисная, она ухудшается изо дня в день.

Плюс понижается средняя температура воздуха. Повысилось потребление электроэнергии по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это очень важный фактор. Оно выросло в среднем на 6%. Это произошло потому, что часть домохозяйств опять перешло на использование электрической энергии для отопления.

И в этом году при текущих температурных режимах потребление у нас на уровне 21 МВт. Такого в прошлом году не было и в помине, мы на эти уровни выходили уже при зимних морозах.

Сейчас, очевидно, все будет по-другому. Это еще усугубляет ситуацию. То есть угля у нас меньше, чем в прошлом году, а потребление электроэнергии уже выросло.

Угля уже не довезут достаточные объемы, это очевидно. Минэнерго совместно с «Энергоатомом» реализуют смелую гипотезу работы 14 энергоблоками АЭС на протяжении отопительного сезона, что должно, по оценкам, заместить 3 млн тонн угля. Получится это? Это уж как Бог пошлет.

Мы были свидетелям неоднократного выхода из строя блоков не только ТЭС но и АЭС. Никто ненадлежащим образом работающий блок в работу не запустит. Это вопрос безопасности не только энергетической, но и физической, и даже не одной Украины, а целых регионов, планеты.

Это все гипотеза, она может не оправдаться. Тога нас спасет только импорт электроэнергии, который сейчас идет лишь по направлению Украина-Белоруссия», – сказал Дмитрий Марунич.