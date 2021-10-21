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21.10.2021 17:22 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
ЖКХ, Украина, Энергетика
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Марунич: «Теперь украинские школы и детсады будут сидеть без газа»

Новости УкраиныОколо половины коммунальных предприятий Украины, имеющих собственные котельные, не смогли подписать договоры на поставку...

Около половины коммунальных предприятий Украины, имеющих собственные котельные, не смогли подписать договоры на поставку газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается поставок газа бюджетным предприятиям, имеющим свои котельные. Я общался со Львовщиной. Там, по имеющейся информации, вообще ситуация такая, что примерно половина не подписали договоры с «Нефтегазом» даже по 17 [гривен за кубометр]. Такая ситуация по всему государству», – отметил Марунич.

«А теперь школы, детские садики будут сидеть без газа. Сейчас же похолодание на пороге. Ещё будет пару тёплых дней, а потом прогнозируют мокрый снег на севере и в центре государства. Непонятно, что происходит в этой стране. Был Коболев, выгнали его, теперь пришёл Витренко, а банкет за счёт конечного потребителя продолжается», – говорит аналитик.

«Нефтегаз» по ходу поменял правила игры и в значительной степени сорвал кампанию по подписанию этих договоров, хотя их нужно было подписывать уже к этому времени. Кто им мешает навести порядок в своём нефтегазовом хозяйстве? Кто им мешает элементарно заниматься своей работой? Это же происходит каждый год. Ситуация возвращается на круги своя», – добавил эксперт.

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