Марунич: «Теперь украинские школы и детсады будут сидеть без газа»

21.10.2021 17:22 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около половины коммунальных предприятий Украины, имеющих собственные котельные, не смогли подписать договоры на поставку газа.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Что касается поставок газа бюджетным предприятиям, имеющим свои котельные. Я общался со Львовщиной. Там, по имеющейся информации, вообще ситуация такая, что примерно половина не подписали договоры с «Нефтегазом» даже по 17 [гривен за кубометр]. Такая ситуация по всему государству», – отметил Марунич.

«А теперь школы, детские садики будут сидеть без газа. Сейчас же похолодание на пороге. Ещё будет пару тёплых дней, а потом прогнозируют мокрый снег на севере и в центре государства. Непонятно, что происходит в этой стране. Был Коболев, выгнали его, теперь пришёл Витренко, а банкет за счёт конечного потребителя продолжается», – говорит аналитик.

«Нефтегаз» по ходу поменял правила игры и в значительной степени сорвал кампанию по подписанию этих договоров, хотя их нужно было подписывать уже к этому времени. Кто им мешает навести порядок в своём нефтегазовом хозяйстве? Кто им мешает элементарно заниматься своей работой? Это же происходит каждый год. Ситуация возвращается на круги своя», – добавил эксперт.