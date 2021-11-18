Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
18.11.2021 22:56
(Мск), Киев,
Игорь Петров
 
Дзен, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса, Энергетика
Просмотров:

Марунич: Устойчивость энергосистемы Украины на финальной стадии – катастрофа близко

Новости УкраиныИз-за низких запасов угля на ТЭС, понижения температуры и ряда других факторов энергосистема Украины...

Из-за низких запасов угля на ТЭС, понижения температуры и ряда других факторов энергосистема Украины приближается к состоянию, когда ее запас прочности будет исчерпан.

Об этом в беседе на канале Перший Козацький заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня на ТЭС на два дня угля. Еще неделю такой работы – и не будет что сжигать. Энергосистема работает как единый комплекс. Если не будет хватать угля на ТЭС, нужно замещать эти или отключениями, или импортом. Самая финальная стадия этого процесса – это когда импорта уже не хватит на покрытие всех потребностей.

Это уже или веерные отключения, или блэкаут. Запас прочности системы – когда все возможные варианты покрытия потребностей не будут доступны для диспетчера. Вероятность такого явления нарастает по мере снижения температуры, по мере исчерпания запасов угля и отсутствия подвоза, из-за возможных сбоев в подвозе и возможных ограничений импорта электроэнергии.

И последнее – аварии, которые имели место на крупных генерирующих объектах, как то – блоках АЭС или тех же ТЭС, прошлогодние, зимой. Тогда при плюсовой температуре в Запорожской области несколько районов сидели без света на протяжении какого-то периода времени. Их просто отключили.

Вот до такого момента довела нас наша менеджерская команда, избранная нашими гражданами – президент Зеленский и партия «Слуга народа» и менеджеров, которых они назначили», – резюмировал Дмитрий Марунич.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть