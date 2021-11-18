Марунич: Устойчивость энергосистемы Украины на финальной стадии – катастрофа близко

Новости Украины

Из-за низких запасов угля на ТЭС, понижения температуры и ряда других факторов энергосистема Украины приближается к состоянию, когда ее запас прочности будет исчерпан.

Об этом в беседе на канале Перший Козацький заявил эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сегодня на ТЭС на два дня угля. Еще неделю такой работы – и не будет что сжигать. Энергосистема работает как единый комплекс. Если не будет хватать угля на ТЭС, нужно замещать эти или отключениями, или импортом. Самая финальная стадия этого процесса – это когда импорта уже не хватит на покрытие всех потребностей. Это уже или веерные отключения, или блэкаут. Запас прочности системы – когда все возможные варианты покрытия потребностей не будут доступны для диспетчера. Вероятность такого явления нарастает по мере снижения температуры, по мере исчерпания запасов угля и отсутствия подвоза, из-за возможных сбоев в подвозе и возможных ограничений импорта электроэнергии. И последнее – аварии, которые имели место на крупных генерирующих объектах, как то – блоках АЭС или тех же ТЭС, прошлогодние, зимой. Тогда при плюсовой температуре в Запорожской области несколько районов сидели без света на протяжении какого-то периода времени. Их просто отключили. Вот до такого момента довела нас наша менеджерская команда, избранная нашими гражданами – президент Зеленский и партия «Слуга народа» и менеджеров, которых они назначили», – резюмировал Дмитрий Марунич.