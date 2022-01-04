Марунич: Зе-команда панически боится надвигающегося кризиса
Команда президента Украины Владимира Зеленского и партия «Слуга народа» понимают, что растеряли доверие избирателей и боятся перевыборов.
Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил эксперт энергетического рынка Украины Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если посмотреть динамику снижения рейтинга правящей партии – она удручает. Потому что не надо было делать сложные конструкции, когда понабирали как красивых, а требовали как с умных.
В первые дни работы парламента они хотели принять семьдесят три закона, одним голосованием. Это уже граничит со здравым смыслом. Мы все оказались в том месте, в котором и должны были оказаться», – сказал Марунич.
Эксперт уверен, что правящая партия понимает неизбежность политического кризиса, и потому депутаты из «слуг» начинают метаться, и монобольшинство рассыпается.
«Опасность политического кризиса подталкивает их к поиску политических решений. Часть из них боится голосовать за очевидно проблемные вещи – уже видим, что часто никакого монобольшинства нет.
Они прекрасно понимают, что, случайно попав в политику и не получив никакого политического капитала, что было невозможно с таким качеством депутатского корпуса, они по второму разу туда не попадут, никак.
Поэтому «Слуги народа» боятся перевыборов», – резюмировал эксперт.
Спасибо!
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