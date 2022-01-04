Марунич: Зе-команда панически боится надвигающегося кризиса

Команда президента Украины Владимира Зеленского и партия «Слуга народа» понимают, что растеряли доверие избирателей и боятся перевыборов.

Об этом в эфире телеканала «UkrLive» заявил эксперт энергетического рынка Украины Дмитрий Марунич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть динамику снижения рейтинга правящей партии – она удручает. Потому что не надо было делать сложные конструкции, когда понабирали как красивых, а требовали как с умных.

В первые дни работы парламента они хотели принять семьдесят три закона, одним голосованием. Это уже граничит со здравым смыслом. Мы все оказались в том месте, в котором и должны были оказаться», – сказал Марунич.