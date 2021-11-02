Марунич: «Зеленые инвесторы» грабят Украину

02.11.2021 17:56 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина должна выплатить 20 миллиардов гривен владельцам проектов возобновляемой энергетики за энергию, поставленную по «зеленым» тарифам. При этом 11 миллиардов гривен должно быть выплачено в этом году, хотя у государства и так огромный госдолг и не хватает средств на борьбу с пандемией.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средний прогноз зелёного тарифа – 384 копеек за киловатт в этом году. А есть солнечные станции, которые имеют тариф 9 гривен за киловатт. Вы понимаете, о каких пропорциях идёт речь. По-хорошему всё это нужно было прекратить раньше. Государство могло скорректировать схемы поддержки операторов возобновляемых источников энергии, чтобы не навредить энергорынку. Этого не было сделано по причине политического давления со стороны Европы. И надо говорить и правду – там была и коррупция. Это был просто способ зарабатывания денег отдельными финансово-промышленными группами, кстати, имеющими и украинскую прописку часто», – сказал эксперт.

«То есть это даже не какие-то страшные западные инвесторы, которые пришли нас ограбить.

Висит долг перед ними, 20 милилардов, полтора года висит и до сих пор не погашен. Кстати, в этом году 11 милилардов гривен должно быть взято через облигации внутреннего займа и заплачено, выплачено так называемым инвесторам. Это деньги могли пойти на коронавирус. Что, в государстве есть лишних 11 млилилардов гривен? Это дальнейший рост госдолга. Ситуация крайне непростая, и, самое плохое, что по закону это остановить уже нельзя. Они по закону правы, они приходили сюда на эти правила игры, на этот «зелёный» тариф. И теперь все движения со стороны государства кончатся либо плохим компромиссом, либо проигрышем западным инвесторам в судах», – резюмировал Марунич.