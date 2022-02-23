Маруся Зверобой проклинает Зеленского: «Оно Донбасс прошлёпало»

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Новости Украины

Владимир Зеленский «прошлёпал» Донбасс, ничего не сделав, чтобы остановить ввод российской армии в ЛДНР.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» с негодованием заявила инструктор боевиков «АТО» Маруся Зверобой (настоящее имя Елена Самбул), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сделал Зеленский? Он не сделал никаких действий в ответ! Он сделал такой вид, что он умер», – возмущалась бандеровка.

«Оно прошлёпало Донбасс! Как?! У тебя же всё есть. Ты же рассказывал, что «в Крым бы не пустил, все бы умерли, но ты бы не пустил зелёных человечков». Так вот – Донбасс. Где ты, умер? Где ты вообще? Ну, так умереть, это же не отдать? Выйти записать видосик о том, что «мы не отдадим границу». Так у тебя её забрали», – ругала Зеленского женщина.

В то же время она сказала, что украинцы «сильнее и круче москалей» и призвала соотечественников ехать на «вышколы», чтобы «успокоиться и получить колоссальную дозу позитива».

«Москали это знают, и поэтому это их так бесит, но они сделали всё, чтобы вы с детства об этом не знали. Поэтому открывайте в себе силу украинца. Открыть вы это можете тогда, когда с другими украинцами вы готовитесь активно дать по зубам кацапам. И вам это понравится. Я вам гарантирую это приятное состояние, когда вы со своим бро оформляешь разрешение на оружие», – призывала Зверобой.