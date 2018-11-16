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Машина декоммунизации пощадила Невский переулок
Киевский городской совет отклонил предложение о переименовании переулка Невский в Нивский в Шевченковском районе столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Против переименования резко выступил городской депутат от фракции «Единство» Владимир Яловой, упрекнув коллег в том, что они даже не сообщают киевлянам о своих переименованиях.
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«Решение Верховной Рады о декоммунизации практически завершено в Киеве, мы перевыполнили план, все нормально. Вы на сегодняшний день голосуете, даже киевляне не знают, за что мы голосуем, понимаете? Вы хотя бы объявляйте, какие улицы и на что вы переименовываете. Я категорически против переименования улицы Невской в Нивскую, потому что там храм Александра Невского», – заявил он.
Также было провалено переименование улицы Тверской в улицу Гедройца.
Однако следующим же своим решением депутаты столичного горсовета переименовали площадь Красной Пресни в Подольском районе в площадь Щекавицкую.
Метки: Декоммунизация, Киевсовет
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