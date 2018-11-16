//exit;
16.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Местная власть, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Просмотров:

Машина декоммунизации пощадила Невский переулок

Киевский городской совет отклонил предложение о переименовании переулка Невский в Нивский в Шевченковском районе столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Против переименования резко выступил городской депутат от фракции «Единство» Владимир Яловой, упрекнув коллег в том, что они даже не сообщают киевлянам о своих переименованиях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Решение Верховной Рады о декоммунизации практически завершено в Киеве, мы перевыполнили план, все нормально. Вы на сегодняшний день голосуете, даже киевляне не знают, за что мы голосуем, понимаете? Вы хотя бы объявляйте, какие улицы и на что вы переименовываете. Я категорически против переименования улицы Невской в Нивскую, потому что там храм Александра Невского», – заявил он.

Также было провалено переименование улицы Тверской в улицу Гедройца.

Однако следующим же своим решением депутаты столичного горсовета переименовали площадь Красной Пресни в Подольском районе в площадь Щекавицкую.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть