Машина декоммунизации пощадила Невский переулок

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевский городской совет отклонил предложение о переименовании переулка Невский в Нивский в Шевченковском районе столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Против переименования резко выступил городской депутат от фракции «Единство» Владимир Яловой, упрекнув коллег в том, что они даже не сообщают киевлянам о своих переименованиях.

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«Решение Верховной Рады о декоммунизации практически завершено в Киеве, мы перевыполнили план, все нормально. Вы на сегодняшний день голосуете, даже киевляне не знают, за что мы голосуем, понимаете? Вы хотя бы объявляйте, какие улицы и на что вы переименовываете. Я категорически против переименования улицы Невской в Нивскую, потому что там храм Александра Невского», – заявил он.

Также было провалено переименование улицы Тверской в улицу Гедройца.

Однако следующим же своим решением депутаты столичного горсовета переименовали площадь Красной Пресни в Подольском районе в площадь Щекавицкую.