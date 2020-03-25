Машина травли в Белоруссии набирает обороты: Змагары набросились на очередную жертву

25.03.2020, Москва, Елена Острякова

Педагог спортшколы из небольшого городка Климовичи Инна Кордабнева стала очередным объектом травли белорусских националистов. Инна ведет бьюти-блог и имела неосторожность записать ролик про изучение белорусского языка в школе.

Она считает, что этот язык не только не пригодится ее ребенку в жизни, но еще и помешает грамотно писать и говорить без акцента по-русски, поскольку изучение двух близкородственных языков одновременно путает детей.

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«Белорусский язык нужен только для того, чтобы отучиться на учителя белорусского языка. Но он же, собака, влияет на четвертные и годовые оценки, а потом и на аттестат», – простодушно заявила Инна.

Лексику она, конечно, особо не подбирала, жалуясь, что ее ребенок «не запоминает этих дебильных слов», а в сочинениях по русскому языку делает «колхозные белорусские ошибки».

Явно не погруженная в белорусские идеологические баталии блогерша между прочим разоблачила пропагандистское нытье националистов о том, что «мову» практически не изучают в школе. У ребенка Инны, по ее словам, по расписанию только 2 часа русского языка в неделю, зато по 3 часа белорусского и английского. И это, по ее мнению «делает детей тупее, из-за белорусского они не могут выучить русского».

«У нас никто не говорит на белорусском языке кроме каких-то патриотов, которые просто пропагандируют белорусский язык. Я встречала таких редко. Обычно такие патриоты и живут в столице, и в больших городах. Очень ненужный язык. Пусть бы он горел синим пламенем, но он путает русскую речь, и от этого обидней всего», – сказала Кордабнева.

Нельзя сказать, что блогерша совсем не понимала, на какую зыбкую почву вступает, затрагивая языковую тему.

«Девочки-патриоты, вы, наверное, сейчас мне будете писать, что нужно уважать. Уважаю всей душой, но не делайте его обязательным предметом», – увещевала Инна.

Провинциальный тренер и косметолог не могла и предположить, какую мощную и опасную машину она запускает, чтобы попасть под ее каток.

О Кордабневой тут же отписались все националистические СМИ. В ее блог, который ранее набирал около тысячи просмотров, набежало 12 тысяч хейтеров, которые на все лады склоняли несчастную Инну. Нашли и ее аккаунты «ВКонтакте» и в «инстаграмме».

Следующей взялась задело традиционно чуткая ко всем пожеланиям змагаров белорусская власть. Инну вызвали в отдел идеологической работы райисполкома. Туда же потребовали характеристику с места работы.

Замдиректора климовической спортшколы Лариса Раговская заявила филиалу американского «Радио Свобода», что Инна будет наказана.

«Я даже за то, чтобы все школы перевели на белорусский язык и изучали наш язык. И не надо ее хаять», – поспешила продемонстрировать свою лояльность националистам перепуганная администраторша.

Сама Инна, попав как кур в ощип в политику, искренно не понимает, что происходит, поскольку, судя по всему, просто вывалила в блог содержание своих разговоров с мамами одноклассников сына и коллегами.

«Все, кто разговаривал со мной наедине, все были абсолютно на моей стороне и прекрасно понимали, о чем я говорю. Они не видели никакого преступления в том, что я сделала. Тут же дело не в словах, которые я говорила, а в смысле. Я могу извиниться только за слова, которые я говорила. Даже, скорее всего, мне самой просто неприятно, что я говорила эти слова. Но смысл не меняется. Ну, высказался человек и все», – сказала Кордабнева «Радио Свобода».

Она удалила свой самый популярный ролик с youtube-канала и написала обращение к подписчикам в «инстаграмме».

«В данном видео я не преследовала цели популяризации канала, не агитировала людей отказаться от языка, не просила поддержать меня, не призывала к общественному мнению. А самое главное, никого не хотела и не собиралась обидеть высказыванием своего мнения», – написала Инна.

В ее аккаунт «ВКонтакте» стали заходить люди со словами поддержки, но на них тут же набрасываются, как пираньи в Амазонке, змагары.

Случай Кордабневой демонстрирует: машина травли неугодных в Белоруссии отлажена и работает без сбоев по схеме: СМИ – общественность – капитуляция властей.

Неважно, что в стране два равноправных государственных языка. Националисты могут сколько угодно высказываться на своих митингах, которые широко транслируются в интернете, о враждебных тоталитарных «москалях», и это сойдет им с рук. Зато любое высказывание из противоположного лагеря чревато для своего автора серьезными неприятностями.

В начале в марта в Минске националист устроил скандал в одном из спортивных клубов из-за того, что работавшая там гражданка России не смогла обслужить его на белорусском.

В феврале националистически настроенная молодежь Минска устроила издевательский флешмоб в кофейне при кондитерской фабрике «Коммунарка» после того, как один из них Арамаис Миракян написал в соцсети, будто его в грубой форме отказались обслужить по-белорусски. Позже выяснилось, что молодой человек приврал.

В январе националисты довели до увольнения и оштрафовали через суд белорусскую айтишницу, которая нелестно отозвалась в соцсети о белорусском языке.

Кроме того, «свядомая» общественность требовала отменить в маршрутных такси Минска показ видеороликов на русском языке.

В августе 2019 года белорусские националисты начали травлю гражданина, выступившего против размещения провокационного плаката в метро Минска.

А в мае белорусский художник-оппозиционер Алесь Пушкин подал в прокуратуру города Крупки жалобу на сотрудника магазина «Евроопт» Павла Чиркова, который отказался с ним разговаривать на белорусском языке.