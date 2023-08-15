Машков и Гармаш собрали аншлаг в Крыму и Севастополе

Две театральные премьеры в минувшие выходные показали в Крыму. Владимир Машков показал на открытой сцене в Херсонесе Таврическом «Страсти по Бумбарашу», а Сергей Гармаш привез литературно-музыкальную композицию «И жизнь, и слёзы, и любовь».

В потановке ему аккомпанируют артисты Луганской и Донецкой филармоний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Год назад театр Олега Табакова под руководством Машкова уже показывал в Херсонесе спектакль «Матросская тишина». Тогда возникла идея вернуться в Севастополь с еще одной постановкой, которую можно адаптировать к открытой сцене – без стен, с прямым воздействием ветра и шума волн.

«Страсти по Бумбарашу» не просто вписались в пространство Херсонеса – в спектакле задействованы молодые актёры, есть дебютанты, у которых молодость проходит в схожих с героем обстоятельствах, когда нужно постоянно выбирать, на чьей ты стороне.

Во время гастролей Машков вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым посетили военный госпиталь, где проходят лечение бойцы СВО.

«Вы и есть наша Родина. Спасибо, ребят! Знаете, как говорится, с чего начинается Родина? Раньше пели про буквари, а сейчас наша Родина начинается с вас. Это я говорю вам, как человек, который сам потерял товарищей. Поэтому – сил вам, восстановления. А так оно и будет», – заверил бойцов артист.

Народный артист России Сергей Гармаш привез литературно-музыкальную программу из рассказов Константина Паустовского и Александра Куприна, которая уже с успехом прошла в Луганске и Донецке.

В Севастополе он уже показывал эту программу в июле в Доме офицеров, а сейчас в театр им. Луначарского пришли семьи участников спецоперации и ветераны флота. В Симферополе один из спектаклей целиком посвятили участникам СВО и их близким, сделав вход по пригласительным.

«Я бы всё это определил – и Луганск, и Донецк, и Дом офицеров Севастополя, и театр Луначарского и в Симферополе музыкальный театр – всё по высшему разряду. Потому что это, безусловно, публика с такой энергетикой, которая даёт тебе адреналин сразу. Да, бывает такое в жизни, когда ты натыкаешься на какой-то сложный зал. Но здесь это чувствуется, как люди мало видят из того, чего бы они хотели. Сюда не так много приезжает актёров в связи с ситуацией, спектаклей, музыкантов. Поэтому я невероятно благодарен, понимаете? Потому что можно сделать по-настоящему только тогда, когда эта четвёртая стена разрушена. А здесь, ну если у меня что-то получилось, а похоже, что получилось, всё-таки же мы видим зал в конце спектакля, то это благодаря вот этому залу», – отметил Гармаш после выступления в Симферополе.

Он добавил, что сейчас всем россиянам нужно «не терять веру в будущее, верить в Бога, в свою семью, в удачу. Не терять чувства юмора, верить в нашу историю, верить то, что мы сильны. Любить искренно и искренно верить в то, что наши дети и внуки будут умнее и счастливее нас».