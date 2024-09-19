Маск демонстративно проигнорировал антироссийские слушания в Сенате США

Елена Острякова.  
19.09.2024 20:23
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, Соцсети, США


Представители соцсети «Х» (бывший «Твиттер») проигнорировали слушания в Сенате США, посвященные зарубежному вмешательству в американские выборы. На заседания явились только представители «Майкрософт», «Меты» и «Альфабет».

Это возмутило сенатора-демократа Марка Уорнера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представители соцсети «Х» (бывший «Твиттер») проигнорировали слушания в Сенате США, посвященные зарубежному вмешательству в...

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«Я считаю, что это позор, потому что в предыдущих расследованиях «Твиттер» был очень активным участником. А теперь «Х» отсутствует. И это позволяет совершать самые вопиющие действия», – негодовал Уорнер.

Он пожаловался, что в «Х» проигнорировали его личное письмо.

При этом Уорнер сильно хвалил компанию «Мета» (бывший «Фейсбук») за то, что 7 лет назад она предоставила Сенату фейковые аккаунты якобы российского происхождения, а на днях закрыла все аккаунты агентства «Раша Тудей».

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