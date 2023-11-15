Маск хвалит Залужного. Взлёт на хуторской олимп или фальстарт?

Смотрю, российская Z-общественность страшно возбудилась после твита Илона Маска в поддержку Залужного:

«Я думаю, что Залужный определенно ценит жизнь своего народа. И он трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский уже давно живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», – написал покоритель Марса и по совместительству борец за мир на Украине и немножко американский миллиардер.

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На Украине пока что никто не откомментировал это заявление, однако, думаю, что на Банковой за словом в карман лезть не станут. Скорее всего, эта неожиданная поддержка со стороны Маска выйдет главкому ВСУ боком, как минимум, заставив украинскую охранку активизировать «дело Частякова» – о загадочной смерти помощника Залужного, в которой по официальной версии оказался замешан другой его помощник. Следствие и так недовольно мягким решением суда об избрании меры пресечения фигуранту, а тут такой роскошный повод. В общем, не удивлюсь, если даритель гранат будет таки сидеть.

С политической точки зрения нынешняя раскрутка Залужного бройлерным методом в «спасители Украины» и новые гетьманы выглядит как банальный фальстарт. А позитивная оценка такого сценария из Москвы от экспертов, засветившихся в поддержке СВО и того больше – вообще выглядит как откровенная подстава и провокация. Нет в нынешней Украине более верного способа утопить чьи-то политические перспективы, как подсветить его поддержку Россией. Для любого украинского оппонента Зеленского эта услуга – медвежья.

Следует понимать, что даже глубоко законспирированный и залегендированный «московский крот» будет пробираться к вершинам киевской власти под самыми яро-русофобскими лозунгами, пиная РФ едва ли не чаще своих конкурентов из патентовано-антироссийского лагеря. Никому в здравом уме не придет в голову начинать кампанию за мир с Россией. В разогретом пропагандой обществе, в семьях воюющих на фронте покалеченных и погибших такие слова однозначно будут восприняты очень плохо, и такой кандидат рискует не дожить до выборов даже с госохраной.

Но вернемся к Залужному. В жирный минус ему играет практически полное отсутствие инфраструктуры поддержки «на земле» – в первую очередь организационной. Покупать очередную бумажную партию-пустышку со свидетельством о регистрации, переименовывать ее под себя и накачивать деньгами спонсоров сегодня – тоже не вариант. Даже в 2019 году у позиционировавшего себя «сильной рукой» Смешко этот номер не прошел, несмотря на наличие в обойме такого пиар-аса как Дмитрий Гордон.

Наконец, есть еще одно обстоятельство, потенциально обнуляющее шансы Залужного взлететь на хуторской олимп. Сейчас многие комментируют демонстративный отказ Зе проводить выборы в том духе, что вот, теперь-то против него все в украинском теремке объединятся. Все, кто хочет выборов, плюс поддерживающая их западная «крыша». И Зеленский против этакой-то силы не устоит.

Думается, что это представление несколько упрощенное. На самом деле очевидно другое. В случае реального отказа от выборов, такой курс неизбежно будет подкреплен дальнейшим ужесточением репрессивной составляющей режима. Причем, в куда больших объемах, чем даже сейчас.

То есть, режим однозначно будет морфировать в сторону большего ужесточения, а отнюдь не либерализации и «оттепели». В таких условиях на повестке дня вопросом номер один будет обеспечение собственной физической безопасности, а отнюдь не конкуренция за высший пост, который не обнаруживает желания стать вакантным.

К тому же невооруженным глазом видно, что сегодняшний украинский политический класс, пришибленный репрессивными зачистками и притихший как мышь под веником в ожидании неких «значимых событий», которые позволят безопасно высунуть нос наружу из норки, – не демонстрирует особого желания вписываться в движ «под Залужного». Все понимают – чревато.

Ведь главком в нынешней ситуации – идеальный козел отпущения за провалы на фронте. Это Маск считает, что он «бережет людей», а вот у СБУ с ГБР и Офисом генпрокурора может быть совсем другое мнение.

По правде говоря, после посадки или изгнания большинства знаковых оппонентов Зеленского или просто тех, кто гипотетически мог ими стать, едва ли не единственными кандидатами на прополку стали высшие военные. Больше сажать некого. И потому по логике вещей эти аресты, в крайнем случае, отставки, должны состояться. Это вопрос времени, а не принципа.

Что это значит для перспектив Залужного? Что он останется один, без поддержки и тылов. Его потенциальной команде найдут более увлекательное занятие, нежели предвыборная гонка. Например, изучение многих томов уголовных дел. В этом вопросе со времен Сталина ничего не поменялось: был бы человек, а статья найдется.

Не стоит сбрасывать со счетов и элементарную жабу. Да-да, то самое тотемное украинское животное, символ незалежного политического класса. Ведь кто такой Залужный для всех этих Петь, Юль и прочих Сирож Притул? Правильно – прямой конкурент. Причем, в их понимании просто выскочка. Они-то унавоживали почву и прогревали электоральную поляну годами, а то и десятилетиями, а тут пришел, увидел и победил – на все готовое? Нет уж, дудки. Так что, скорее всего, украинский политикум объединится против Залужного едва ли не быстрее, чем против него же мобилизуется клиентела Банковой.

Зеленский-то для них всех враг знаковый и предсказуемый. Они знают, чего от него ждать, у всех накоплен на Зе и рассортирован по разноцветным папочкам компромат, и разработана стратегия, как его подать разным группам населения с учетом психологического профиля каждой.

А как побороть относительно популярного главкома – еще вопрос.

Кстати, о популярности. Это ведь тоже явление относительное, а не данное раз и навсегда. Рейтинг – не мешок с картошкой. Его с собой не унесешь. Сейчас он есть, а завтра, глядишь, уже и нет. По дороге растерялся весь. Вылетел в трубу разных скандалов, разоблачений и прочих разборок.

Ведь на пути к президентству нужно что-то реально делать. А, значит, своими действиями кого-то от себя отталкивать, сужая электоральную базу. Известно ведь, что самый высокий рейтинг у того, кто ничего не делает, позволяя избирателям самим проецировать на себя собственные ожидания. Зеленский эту истину хорошо усвоил – плавал, знает. Пока он не начал издавать указы и делать назначения, его популярность пребывала где-то ближе к облакам, а по мере того, как люди видели, что собой представляет реальный Зе, этот рейтинг все больше заземлялся.

Думаете, Залужный будет исключением из правила? Конечно, нет.

На этом тему рейтингов предлагаю считать закрытой. А вот возросшая активность порохоботов на «миротворческом» треке заслуживает внимания. Целый выводок знаковых фигур времен Кондитера уже публично обозначили свою позицию, послав сигнал кому надо в надежде продать фигуру Петра Алексеевича как потенциального преемника Зе – тем силам, которые настроены на заморозку конфликта.

Вот лишь несколько цитат обер-порохоботов.

Экс-посол Киева в США Валерий Чалый:

«Забудьте о репарациях. У нас не будет соглашения о капитуляции России в ближайшие годы. Она может быть когда-то, но не в ближайшие годы. Поэтому забудьте о любых оформленных таким образом репарациях».

Бывший глава МИД Украины Климкин:

«Люди устали. Мы должны быть честными. В прошлом году была уверенность, возможно, чрезмерная уверенность. Сейчас люди чувствуют, что это классическая война на истощение. Почти в каждой семье кто-то погиб. И я бы не пытался подсунуть людям вариант, не предполагающий победы. Потому что это личное».

Нардеп Алексей Гончаренко:

«Я очень озабочен. Почему? Посмотрите на фронт. Он не меняется. Год не меняется. Но за это заплачено огромным количеством жизней… Украина не может воевать “сколько надо”. Это будет катастрофа».

Посыл всех этих мессиджей вполне очевиден: если уж морозить конфликт, то лучшего кандидата, чем Петр Пятый – не найти.

А что может предложить украинцам в этом смысле Залужный? Фрустрированные милитаристские ожидания? Реваншизм? Так это все темы не этого и даже не выглядывающего из-за угла, а гораздо более отдаленного политического сезона. Когда Запад решит свои нынешние проблемы, а отдохнувшая и восполнившая потери Украина снова двинется в московский поход.

Словом, время главкома-спасителя нации еще не пришло. Выдвигать его сейчас – значит досрочно репутационно уничтожить, не получив ровно никаких профитов. Вот и думайте, кому сегодня нужен пиар Заоужного в такой форме, как мы видим.

Нет, к Маску претензий нет, он, похоже, слабо ориентируется в подводных камнях киевской политкухни. Вопросы к тем, кто весь этот довольно глупый пиар транслирует и масштабирует.

Думаю, уже сказанного достаточно для того, чтобы как минимум обратить внимание на проблему и застолбить тему для дальнейшей дискуссии. Ставка на Залужного сегодня выглядит преждевременной, а раскрутка главкома – как попытка спалить его досрочно в верхних слоях политической атмосферы Незалежной.

Тот, кто начал забег раньше других, не обязательно придет к финишу первым.