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Между США и Польшей разразился громкий скандал. Его инициаторами стали польский премьер Радослав Сикорский и миллиардер, советник президента США Илон Маск.

Изначально Маск написал в соцсети, что «весь фронт рухнет», если он лишит украинцев доступа к системе спутниковой связи Старлинк».

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«Я буквально бросил вызов Путину в физическом бою один на один над Украиной, и моя система Старлинк – это основа украинской армии», – заявил он.

На этот пост отреагировал глава правительства Польши, по словам которого, «Старлинк» для Украины оплачивается его страной.

«Независимо от этичности угрозы жертве агрессии, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком, мы будем вынуждены искать других поставщиков», – написал Сикорский.

На эти слова отреагировал госсекретарь США Марко Рубио, заявивший, что «никто не угрожал отключить Украину».

«И скажите спасибо, без Старлинк Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», добавил Рубио.

Не задержался с ответом и сам Маск, обратившийся к Сикорскому:

«Замолчи, маленький человек. Вы оплачиваете небольшую часть расходов. И замены Старлинк нет».

Позже он уточнил свою позицию.

«Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Старлинк никогда не отключит свои терминалы», — подчеркнул миллиардер.

А Туск отметился благодарностью в адрес Рубио.

«Спасибо, Марко, за подтверждение того, что храбрые солдаты Украины могут рассчитывать на жизненно важные интернет-услуги, предоставляемые совместно США и Польшей.Европа и США могут работать вместе, чтобы помочь Украине достичь справедливого мира», — написал Сикорский.

При этом США, принуждая Киев к мирному процессу, перестали оказывать Украине вооруженную помощь и прекратили поставлять часть разведданных.