Маскарад убийцы. Харадинай в костюме и снаряжении ниндзи проник на сербский север Косово

24.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Глава «Альянса за будущее Косово», военный преступник и экс-полевой командир Рамуш Харадинай записал видео, где он в одежде и снаряжении ниндзи побывал в горах возле Сальской Быстрицы и других местах сербских анклавов края.

Об этом сообщает Zeri, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава криминального клана, бывший полевой командир «Армии освобождения Косово» (UCK), оправданный Гаагским трибуналом военный преступник, лидер проигравшей на недавних выборах партии «Альянс за будущее Косово» и экс «премьер-министр» края Рамуш Харадинай устроил маскарад из посещения севера Косово, населенного преимущественно сербами. Туда политик проник, облачившись в костюм ниндзи, вооруженный холодным оружием.

«Сегодня мы прошли через Шалью, откуда дорога идет на Быстрицу, границу Косово, мы прошли Черанье, над всеми этими вершинами. Там граница с Сербией. Мы шли около четырех часов, и сейчас находимся в самой красивой части Косово, в Косовской Шали», – прокомментировал свой демарш Харадинай.

Очевидно, что вся акция была задумана военным преступником, чтобы восстановить свой потерянный политический вес, а также продемонстрировать, кто хозяин на севере Косово, куда так называемые «Косовские силы безопасности» (FSK) могут проникать только по согласованию с международным оккупационным контингентом KFOR.

Напомним, что в 2005 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии выдвинул против Харадиная обвинения, он подал в отставку с поста «премьера» Косово. Тогда Рамуша Харадиная обвиняли по 37 пунктам, включая «издевательства, убийства и насильственное перемещение гражданских лиц из сербов, цыган, и косовских албанцев, заподозренных в сотрудничестве с сербскими силами».

Однако в 2008 году он был оправдан по всем статьям. В 2010 году дело экс-«премьера» было рассмотрено повторно, и он снова был полностью оправдан. При этом оба процесса получили недобрую репутацию из-за имевших место запугиваний и скоропостижных смертей ряда свидетелей обвинения.

Харадинай после поединка с русским офицером

В 90-е Харадинай занимался криминалом и преимущественно жил в Европе, причем немецкие спецслужбы характеризовали его клан как «сеть, которая занимается торговлей наркотиками, оружием и контрабандой различных товаров».

В середине 90-х он прошел подготовку в лагере по подготовке боевиков-диверсантов на территории Албании, наладил поставку оружия в Косово, а в 1997 году вместе с братьями начал проводить регулярные атаки на югославскую милицию и органы власти в Косово, а также проводить акции запугивания сербского, цыганского и лояльного албанского населения.

«Первой акцией в Метохии и Косово стало нападение моего брата Люана на милицейское КПП в Раниче, – вспоминал впоследствии в своей книге Харадинай. – Сербская полиция тогда потеряла четырех человек убитыми и шестерых ранеными».

В ходе косовской войны (операции югославского МВД и армии по зачистке албанских боевиков, спровоцировавшей бомбардировки НАТО) контрабандист и террорист стал одним из видных полевых командиров боевиков. При этом бойцы за его спиной характеризовали его как психопата, наводившего дисциплину в своем подразделении при помощи кулаков.

История сохранила преимущественно албанские свидетельства о зверствах Харадиная, как в отношении сербов, так и лояльных Белграду албанцев. Эти показания трибунал в Гааге не посчитал достоверными.

«В мае 1998 года вместе с группой албанок и цыганок я была похищена и вывезена в полевой лагерь на горе Юник на границе с Албанией, – рассказывала 42-летняя албанка. – У входа в лагерь мы увидели двух исколотых ножами милиционеров, которые были привязаны к дереву, и, как удалось узнать позднее, были похищены боевиками в районе села Раставица.

У них были отрезаны части тела, выколоты глаза, в раны засыпана соль, они были живы и стонали. Харадинай подошел к ним с рацией, настроенной на полицейскую волну, и не спеша зарезал, дав их коллегам услышать, как те мучаются. После он вернулся к нам, связал мне руки и изнасиловал, нанося порезы тем же ножом. Позднее он насиловал и других привезенных женщин».

Впоследствии албанке удалось сбежать из лагеря боевиков, благодаря чему он осталась в живых.

Сохранилось и свидетельство задержания банды Харадиная российским контингентом KFOR, в ходе которого боевик начал оскорблять русских бойцов, называя их трусами, справившимися с ним только благодаря оружию, после чего был вызван на рукопашный поединок с нашим бойцом, получив сильный удар в голову.