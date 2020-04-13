Маски долой – трубки вон! Лукашенко объявил победу над коронавирусом

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

В Белоруссии уже нашли комбинацию препаратов, которая излечивает COVID.

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обращаюсь к тем, кто сегодня находится в больнице. Особенно к тем, у кого положительный тест на этот коронавирус.

Пусть даже не переживают: никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейских протеканий этих болезней, – мы уже видим, как работать.

Мы уже нашли комбинацию лекарств, чтобы спасать людей. Мы за каждого человека будем сражаться. Если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет», – уверяет Лукашенко.

В конце марта белорусский президент публично заявлял, что его помощник Александр Косинец получил персональное поручение разработать лекарство от «какого-то вируса».

«Ты мне доложил, испытания проводим. Считай, орден у тебя в кармане, если подтвердится», – объявил Лукашенко.

Косинец тогда заявил, что результаты его работы будут через две недели.