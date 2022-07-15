Маски по желанию: Севастополь отменил антиковидные ограничения
В Севастополе вслед за Республикой Крым сняты антиковидные ограничения в части ношения масок и социальной дистанции.
Режим готовности к чрезвычайной ситуации остается в силе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Так, губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес изменения в указ готовности к ЧС из-за ковида.
Масочный режим носит рекомендательный характер, самоизоляция для беременных и хронических больных не нужна, как и для прибывших из-за рубежа до результатов тестирования на COVID.
Тем не менее, в Севастополе сохранили обязательства для работодателей предоставлять два выходных дня работникам после вакцинации от коронавируса, ограничения на работу в детских коллективах для не привитых педагогов и воспитателей, журналы термометрии в трудовых коллективах.
Также для отдыха организованных групп детей сохраняются все требования по приему и размещению в части мер профилактики и контроля.
При этом в Крыму и Севастополе заболеваемость коронавирусной инфекцией постепенно растет. За сутки в Севастополе выявили 25 новых случаев, в Крыму – 31. За неделю рост составил почти 30%.
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