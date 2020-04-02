Маски сброшены: Начинается деконструкция государства Украины

02.04.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский так и не сделал ничего из того, чего от него ожидали избиратели.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня ровно год как произошел первый тур голосования на выборах президента Украины. Большинство граждан Украины голосовали за «остаточне прощавай» политике мародерства, колонизации, политике унижении, политике войны, политике постоянной лжи. И вот ровно через год Зеленский даже самым заядлым скептикам продемонстрировал то что он и Порошенко – это два сапога которые пара.

Это было видно экспертам практически изначально – ни одного проведенного аудита, ни одного подозрения, всегда вежливые высказывания в сторону друг друга», – отметила Лукаш.

По ее словам, после после ночного голосования за закон о продаже земли, который поддержала партия Порошенко, Порошенко и Зеленский фактически стали членами одной коалиции.

«Ночью проголосовали за «слугу МВФ», не за «слугу народа». Сейчас карты на столе, маски сброшены. Можно, конечно, продолжать записывать ролики, но то, что вчера было сделано, – это не просто государственная измена, это начало деконструкции государства Украина. Подобные решения будут иметь очень далеко идущие последствия.

Начнется с потери управляемости над территориями, экономикой, поведение граждан и так далее.

Вчера парламентарии, большинство из них, согласились с тем что Украина – не суверенное государство которое коленопреклоненно готово сдать любой государственный интерес Украины за обещанный долг. Поэтому потеря контроля, потеря центра управления государством. Теперь мы поняли – центр управления государством находится в Вашингтоне, потому что любые требования МВФ называются экспертами «вашингтонский консенсус». Поэтому потеря управляемости приведет к потере государственности», – сказала Лукаш.