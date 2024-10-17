Маски сброшены: Токаев выбрал сторону Запада в противоборстве с Россией

Власти Казахстана решили не вступать в БРИКС, так как, будучи сертифицированным форпостом англосаксонской экспансии в Центральной Азии, они уже не смогут играть в свою излюбленную многовекторную политику в рамках новой организации, не пойдя при этом против воли своих заокеанских хозяев.

О таком решении объявил советник и одновременно пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали в интервью казахстанскому агентству «Тенгриньюс». Примечательно, что ранее он был секретарём у экс-Елбасы, а теперь озвучивает хотелки нового «лидера нации».

«Эти предложения внимательно рассматриваются главой государства и по его поручению анализируются соответствующими ведомствами с точки зрения национальных интересов Казахстана. Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», – подчеркнул Уали.

По душе Токаеву бесхребетная ООН и её структуры, давно ставшие прикрытием деятельности НАТО, Пентагона и западных корпораций. И данное объединение, потерявшее своё реальное значение после разрушения СССР, ставится во главу угла предпочтений Астаны, так как легализует и обосновывает нынешний курс на «невмешательство» и отказ от поддержки России и Китая.

«Глава государства отдает предпочтение ООН как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы, включая связанные со строительством справедливого миропорядка», – сказал Уали.

Надо отметить, что президент и МИД РК фактически поддержали в сентябре на генассамблее американский план реформирования ООН с предоставлением больших полномочий «средним государствам», а в реальности западным марионеткам с включением их в качестве постоянных членов Совбеза, чтобы отобрать право вето у Москвы и Пекина, предоставив Вашингтону возможность диктовать всем свою волю.

Не зря Токаев второй год подряд призывает открыть местный центр ООН в Центральной Азии якобы для обеспечения вопросов безопасности стран региона и Афганистана, а в реальности, чтобы получить возможность для открытой военно-политической переориентации Казахстана и бывших советских среднеазиатских республик на Запад.

Собственно, это еще раз наглядно подтверждает то обстоятельство, что в рамках БРИКС невозможно вести двойную игру, так как новое объединение формирует противоположную коллективному Западу не только экономическую, но и политико-идеологическую конструкцию. Большая семёрка (G7) стремительно при этом теряет свои позиции и как конкурент начинает отставать в гонке, проигрывая и в теме предпочтения ценностей.

В преддверии саммита БРИКС, который состоится с 22 по 24 октября в Казани, интерес к присоединению к этому объединению выразили 40 стран. Это свидетельствует о растущем влиянии БРИКС на международной арене. Из общего числа заинтересованных стран 20 уже официально подали заявки на вступление.

Экономический потенциал государств, входящих в БРИКС, впечатляет: по прогнозам западных аналитиков, к 2050 году это объединение может стать одним из ключевых игроков в мировой экономике, задавая тон глобальным экономическим процессам. Интересно, что в Китае считают, что этот момент наступит еще раньше, что подчеркивает оптимизм в отношении будущего БРИКС.

На предстоящем саммите ожидается, что ряд стран, включая Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливию, Венесуэлу, Вьетнам, Кубу, Гондурас, Кувейт, Марокко, Нигерию, Палестину, Саудовскую Аравию, Сенегал, Таиланд и Турцию, официально подадут свои заявки на вступление. Это разнообразие стран, представляющих разные регионы и экономические системы, подчеркивает глобальный характер БРИКС и его привлекательность для развивающихся стран.

Астана до недавнего времени рассматривала возможность вступления в БРИКС, а тут такой неожиданный для некоторых, но вовсе не удивительный поворот. В Акорде попросту взвесили все «за» и «против» после старта Транскаспийского транспортного маршрута в обход России, запуска многочисленных соглашений с США, Великобританией и ЕС о передаче им стратегических месторождений редкоземельных металлов и после вступления в силу договоров в рамках Организации тюркских государств о свободной торговле и открытия воздушного пространства для турецких ВВС и транспортировки войск. И в тоге решили отказаться от присоединения к новому блоку.

Всё на самом деле предельно просто.

Если более 80% сырьевой экономики РК контролируется Западом и более 70% всей добытой нефти идёт в страны ЕС, а правящая элита европоцентрична до мозга костей и уже не просто компрадорская, а уже коллаборационистская по своей сути, способствующая полной колонизации и оккупации страны, то зачем в этом случае руководству РК состоять в противоположном Западу альянсе?

Более того, мы неоднократно уже писали, что верхушка РК и среднеазиатских республик сознательно формирует из своих народов и стран новый «чёрный континент» взамен Западной и Центральной Африки, потерянной Евросоюзом и США в результате прихода к власти патриотических правительств. Таким образом Астана сознательно помогает Западу нивелировать результаты освободительной борьбы африканцев и других бывших колониальных стран, отдавая за бесценок все богатства Вашингтону, Парижу, Берлину, Риму, Лондону и поддерживая их ВПК, армию и конкурентные возможности.

Этот статус им по нраву, нежели борьба за свою свободу и независимость, за иной мир, основанный не на правилах белых хозяев. В ситуации же когда земной шар уже делится на разные силы в противоборстве за передел сфер влияния и за будущее мироустройство Токаев и компания попросту не хотят оказаться врагами Запада, так как они выбрали его сторону.

Поэтому нынешнее решение отказаться от подачи заявки на вступление в БРИКС – это лакмусовая бумажка, показывающая теперь без прикрас, на чьей стороне была всё это время Астана и в рядах чьих армий она будет сражаться в будущем в той глобальной схватке, которая уже разворачивается сейчас на наших глазах.

Этот эпизод демонстрирует, что невозможно в этой схватке пробежать между струйками и придётся рано или поздно саморазоблачиться, предоставив на обозрение всем своё настоящее нутро. Вот сейчас это и происходит с историей Токаева и со всей этой эпопеей по присоединению к санкциям, по тюркской интеграции, что изначально было проектом Вашингтона и Лондона.