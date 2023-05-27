Маски сброшены. Запад и Украина довели болгарское общество до предела терпения

Накал страстей в некогда спокойной и гостеприимной Болгарии достиг сейчас критической отметки. Прямой вооруженный конфликт между Россией и НАТО, стыдливо прикрытый лукавым термином «война на Украине», всколыхнул всё болгарское общество. Гражданам страны уже становится опасно ходить по улицам своих городов из-за наплыва сбежавших сюда украинских нацистов!

Нападение на ветерана болгарской армии, генерала Димитра Шивикова, вызвало неподдельное возмущение даже у тех, кто сначала поддерживал украинских беженцев! Человек просто решил посмотреть фильм «Азовсталь», посвященный битве за освобождение Мариуполя и металлургического завода, в котором находились националисты признанного в РФ террористическим полка «Азов». Показ проходил в Русском культурно–информационном центре, в Софии. Однако настоящее «кино» началось после просмотра фильма.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Перед выходом из культурного центра собралась шайка молодчиков в футболках с надписью «Азов» и украинскими флагами. Эта группа из двух–трёх десятков человек оказалась там неслучайно. Вероятно, их появление стало следствием заявления украинского посольства, которое резко отреагировало на показ и фактически потребовало от болгарских властей ввести цензуру и не допускать таких показов.

Полиции пришлось вмешаться, когда украинские боевики попытались применить прямое физическое насилие.

На этих кадрах генерал Шивиков, который отказался покидать здание через черный ход с остальными зрителями. Вот его рассказ:

«После фильма хозяева обеспечили альтернативный выход и тот, кто пожелал, мог выйти через него. Я, естественно, не воспользовался, а вышел через парадный вход, потому что нахожусь на родине и никого не боюсь. И никто не может распоряжаться и устанавливать тут свои правила! Толпа просто озверела, начали кричать мне в лицо, и бросать в меня разные предметы. Часть фашистской толпы последовала за мной следом, с оскорблениями и угрозами. Я рассказываю это, соотечественники, не для того, чтобы показаться героем, а для того, чтобы заострить ваше внимание и бдительность, потому что это первые признаки нацификации и фашизма в обществе! Я даже жалею этих людей, потому что они не осознают, что являются инструментом в чужих руках. Здесь не Украина, и здесь не Киев!».

Этот инцидент далеко не единственный. Безнаказанность «гостей» из Украины объясняется тем, что за их спинами явственно маячит образ самого могущественного учреждения Болгарии – посольства США…

Болгары понимают сложившуюся ситуацию и уже готовы противостоять диктату «заокеанских друзей». Вот несколько цитат из выступлений, которые сегодня обсуждают по всей стране.

Деян Николов, депутат от партии «Возрождение».

«Нынешний режим в Болгарии, на самом деле, представляет собой колониальный статус современного типа. Режим, который создает и использует из года в год иностранных агентов для влияния и контроля в болгарской политике. Коррупция, ложь и лицемерие стали нормой для болгарской колониальной политической элиты. Болгария подверглась геноциду и уничтожению со стороны Соединенных Штатов Америки, которые захватили побежденную территорию после окончания холодной войны. Они установили полный контроль над политикой страны, захватили большую часть наших СМИ, управляют системой образования и покровительствуют олигархии. ЦРУ устанавливало контроль и раздавало должности предателям государственной безопасности. Сегодня, мы из «Возрождения», хотим высветить американских агентов в Болгарии. Мы здесь, чтобы положить конец колониальному американскому режиму. Мы здесь, чтобы защитить и возродить Болгарию. Мы здесь, чтобы сохранить мир в Болгарии».

В декларации от имени своей партии политик назвал конкретные суммы и источники финансирования правящей верхушки страны, лидеров правых партий. Бесконечная череда различных фондов под крышей ЦРУ, включая и «фонд Сороса» (ну, как же без него!) три десятка лет, фактически, содержала нынешнюю политическую элиту страны, оплачивая не только избирательные компании, пиар в прессе, но и обеспечивая шикарную жизнь своим агентам.

Боян Чуков, болгарский политик и эксперт по борьбе с терроризмом. В прошлом, офицер болгарской разведки.

«Сегодня самый печальный день для болгарской государственности. У нас, болгар, уже окончательно нет государства. Этот факт был известен более узкому кругу людей, но уже стал публичной реальностью. Агенты влияния иностранных государств в нашем государственном управлении окончательно сняли свой фиговый лист, что едва скрывал их стыд. Публично заявить, что в иностранных посольствах назначают руководителей болгарских спецслужб – невероятное падение! Болгария стала территорией, которая будет использоваться для иностранных стратегических целей. Мы, болгары, становимся демографическим ресурсом для одноразового использования нашими “стратегическими” союзниками. Бедная Родина!».

Союз болгарских офицеров в своем обращении заявил:

«Мы наблюдаем эскалацию напряженности и невиданную, даже в годы Холодной войны, острую конфронтацию, которая толкает нас к Третьей мировой войне и ядерной катастрофе. Громким голосом говорит только оружие. Дипломатия молчит и не работает. Война на Украине – это не наша война, и она имеет геополитические аспекты, связанные с формированием нового мирового порядка. Наши власти приняли в войне сторону Украины и участвуют во всех инициативах НАТО и коллективного Запада по оказанию помощи украинским вооруженным силам. Болгария, “де-факто”, находится в состоянии войны с Россией. Опасность быть втянутым и “де-юре” в это кровопролитие вполне реальна. “Партии войны” упорно работают в этом направлении. Именно с этими рисками и угрозами безопасности страны и жизни болгарских сыновей связаны самые большие страхи людей».

Правители Болгарии не смогут игнорировать голос народа на этот раз. Очень уж громко звучат слова горечи и обиды за свою страну. Терпение граждан еще одной «американской колонии», достигло своего предела.