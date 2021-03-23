Маски сорваны: У России больше никакого позитива с НАТО

23.03.2021, Москва, Максим Карпенко

Россия находится на самой низкой точке отношений с НАТО после времен распада СССР.

Об этом в ходе «круглого стола» комитета Госдумы по международным делам заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению высокопоставленного российского российского дипломата, сегодня позитивной повестки дня между Россией и Североатлантическим Альянсом не существует.

«В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания «Холодной войны». Альянс, очевидно, не сумел адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к постулатам «Холодной войны» – защиты от «угроз» с востока. Прекращено все практическое взаимодействие с Россией даже в тех областях, которые давали очевидный выигрыш безопасности для всех членов Совета Россия-НАТО. Таким образом, позитивной повестки дня в наших отношениях с Альянсом на сегодняшний день не существует», – заявил Грушко.