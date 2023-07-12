Маскировочных сетей по-прежнему не хватает – волонтёр обратился к крымчанам

Любовь Смирнова .  
12.07.2023 22:50
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На передовой по-прежнему дефицит маскировочных сетей, особенной двуслойных, способных удерживать выстрел гранатомёта.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил заместитель командира территориальной обороны Крыма, волонтёр Александр Таюрский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На передовой по-прежнему дефицит маскировочных сетей, особенной двуслойных, способных удерживать выстрел гранатомёта. Об этом...

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«Буквально недавно мы передали две маскировочные сеточки 5×10 и 6х12 метров, довольно большие. В любом случае, они для крупнокалиберных не очень хорошо подходят. Но сети нам дали из Ялты, даже имя не знаю, просто сказали, приезжайте и забирайте. Сети обалденные, ребята сказали, очень помогают.

Но сейчас, что касается именно маскировочных сетей, все на передке просят делать антивоговые сети. Это означает, что есть слой маскировочной сетки, обычной, а под ней ещё есть мелкая сетка, которая не даёт вогу упасть. Вог – это выстрел от гранатомёта, который сбрасывается с беспилотника. То есть она просто-напросто должна ловить этот снаряд. Через крупную ячейку маскировочной сети он может пролететь, а мелкая его задержит, и не даст вогу сработать. Обалденная штука, ребята благодарят, это спасённые жизни», – отметил он.

Консервы, медикаменты, средства гигиены и нижнее белье тоже нужны на передовой. Но особенным спросом пользуются сладости, которые помогают восстанавливать силы и потерю энергии.

«У нас есть штаб Союза ветеранов в Симферополе на Самокиша, 4. Можно туда подъехать, всегда кто-то в штабе находится. Зайти узнать, что нужно. Пожалуйста, помогайте», – заключил Таюрский.

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