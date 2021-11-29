«Масоны у власти»: киевские антисемиты срывают установку Меноры на Майдане

29.11.2021  09:18 (Мск), Киев,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Киев, Политика, Украина
Новости Украины

Украинские националисты остановили установку Меноры на Майдане независимости в честь еврейского праздника Ханука.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», по мнению собравшихся, Менора, высотой в несколько метров была установлена без согласования с общественностью Киева и необходимых документов.

Украинские националисты остановили установку Меноры на Майдане независимости в честь еврейского праздника Ханука. Как...

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Один из активных участников акции посчитал, что Менора – это не символ праздника, а малая архитектурная форма, которая не имеет ничего общего с Украиной.

«Мы не против, чтобы кто-то проводил какие-то мероприятия, мы всех поддерживаем, всех поздравляем – у нас много разных национальных праздников. Но нельзя устанавливать какие-то МАФы без разрешительных документов. Более того, устанавливать символы какие-то, которые не имеют отношения к украинскому народу», – сказал протестующий.

Известный киевский антисемит Андрей Рачок, который в прошлом году отметился тем, что повалил Менору, пожаловался, что во власти на Украине и в России находятся «масоны» и пытался остановить установку символа, за что был задержан полицией.

«А вы в курсе, что Путин или еврей, или он является поклонником иудаизма… Тогда вопрос: какая у нас может быть война между Россией и Украиной, если у нас в правительстве в Украине не украинцы и при правительстве России не россияне, не русские, а там именно секты, сионисты, масоны», – заявил Рачок.

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