«Масса всяких закулисных ходов»: Депутат разъяснил, почему гибнут граждане России, а война не объявлена

19.12.2022  03:22 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от состояния войны или формата контртеррористической операции, приводящаяся на Украине СВО не обременена никакими нормативными документами, что юридически открывает для РФ огромное количество возможностей.

Об этом во время пресс-конференции в Москве заявил глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от состояния войны или формата контртеррористической операции, приводящаяся на Украине СВО не...

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«Потому что у нас не сейчас войны настоящей, ни юридической, ни фактической нет войны. А есть СВО. То есть, часть очень сложной многомерной геополитической игры, которую Российская Федерация ведет со своими оппонентами.

Вот Киев ведет с нами войну на уничтожение, на изнурение, до конца, максимально жестоко, с очень интенсивными боевыми действиями. А есть еще оппоненты, те, кто является хозяевами Киева. Для кого Киев является всего лишь колонией, а также место, где можно брать дешевое пушечное мясо.

Ну и, собственно, Украина – это территория, где ведутся боевые действия.

На Западе – это скорее оппоненты. Вы же понимаете, что это не совсем война, когда есть какие-то обмены пленными. Вы можете себе представить в Великую Отечественную войну, когда пятьсот эсэсовцев меняют на пятьсот советских военнопленных? Да ни в жизни.

Или Сталин и Гитлер договариваются об аммиачной или зерновой сделке? Тоже невозможно. У нас все есть.

У нас идет сложная игра с массой всяких закулисных ходов и переговоров.

Надо ли говорить, что это плохо? Нет, потому что это факт, это так есть. И гибридная война – это то, в чем существует человечество», – заявил Бородай.

Он подчеркнул, что прямое объявление войны, а не использование термина СВО привело бы к прямым ударам стратегическим ядерным оружием

«Можно, конечно, объявить прямую войну, но тогда она очень быстро может закончиться прямыми ударами стратегическим ядерным оружием. Этого мало кому хотелось бы. Поэтому у нас именно СВО. Со всеми сложностями и возможностями, которые СВО несет.

Не война, потому что есть юридические документы, где все это прописано. Даже не КТО, там тоже есть юридические нормативные документы, где прописано, что такое контртеррористическая операция.

А у нас именно СВО. Которая, кстати, никаких нормативных документов не имеет в принципе. То есть, оставляет огромное количество разнообразных возможностей. И боевые действия, пусть даже и высокой степени интенсивности, являются всего лишь частью большой политики и ее продолжением», – отметил депутат Госдумы.

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