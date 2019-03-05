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05.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Масштаб махинаций в «европейской» Украине поражает

Появившаяся информация о том, что ЦИК Украины заказывает печать 60 миллионов бюллетеней для грядущих выборов президента – свидетельство подготовки масштабных фальсификаций, поскольку после Евромайдана, массовой эмиграции и из-за негативной демографии в стране осталось лишь вдвое меньше – около 30 миллионов жителей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Александр Лазарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Из-за потери территории, потери рабочего капитала, который повсеместно выезжает за границу (уже даже есть статистика трудовой миграции из Украины) – у нас уже не больше 30 миллионов населения. Поэтому 60 миллионов (заказанных бюллетеней для голосования) – можно понять, для чего это все делается», – сказал эксперт.

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