Масштабная атака на Севастополь будет синхронизирована с наземным наступлением ВСУ – аналитик

Олег Кравцов.  
23.03.2023 09:58
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Украина


Недавняя атака подводных дронов на Севастополь стала прощупыванием российской обороны

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Недавняя атака подводных дронов на Севастополь стала прощупыванием российской обороны Об этом, передает корреспондент...

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«Севастополю не стоит терять бдительность. Работа ведется системно — мы видели множество рейдов беспилотных подводных и летательных аппаратов на Крым. Недавно мы принудили к погружению американский MQ-9, и на этом история не закончится.

Более масштабная атака может быть синхронизирована с наземным украинским наступлением. И она может быть комбинированной: в ней могут участвовать как морские, так и летательные аппараты. Основная задача прошедшей атаки — проверка нашей обороны», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, США и союзники используют Украину как военный полигон или лабораторию.

«Здесь американцы и англичане отрабатывают новую военную технику и подходы. Украина никого не волнует. Не исключено, что после российско-китайской встречи на самом высоком уровне украинцам начнут урезать финансирование. Поэтому в грядущем наземном наступлении им надо будет полностью выложиться», – предупредил Леонков.

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