Масштабная атака на Севастополь будет синхронизирована с наземным наступлением ВСУ – аналитик
Недавняя атака подводных дронов на Севастополь стала прощупыванием российской обороны
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.
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«Севастополю не стоит терять бдительность. Работа ведется системно — мы видели множество рейдов беспилотных подводных и летательных аппаратов на Крым. Недавно мы принудили к погружению американский MQ-9, и на этом история не закончится.
Более масштабная атака может быть синхронизирована с наземным украинским наступлением. И она может быть комбинированной: в ней могут участвовать как морские, так и летательные аппараты. Основная задача прошедшей атаки — проверка нашей обороны», – сказал аналитик «Известиям».
По его словам, США и союзники используют Украину как военный полигон или лабораторию.
«Здесь американцы и англичане отрабатывают новую военную технику и подходы. Украина никого не волнует. Не исключено, что после российско-китайской встречи на самом высоком уровне украинцам начнут урезать финансирование. Поэтому в грядущем наземном наступлении им надо будет полностью выложиться», – предупредил Леонков.
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