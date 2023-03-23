Масштабная атака на Севастополь будет синхронизирована с наземным наступлением ВСУ – аналитик

Недавняя атака подводных дронов на Севастополь стала прощупыванием российской обороны

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Севастополю не стоит терять бдительность. Работа ведется системно — мы видели множество рейдов беспилотных подводных и летательных аппаратов на Крым. Недавно мы принудили к погружению американский MQ-9, и на этом история не закончится.

Более масштабная атака может быть синхронизирована с наземным украинским наступлением. И она может быть комбинированной: в ней могут участвовать как морские, так и летательные аппараты. Основная задача прошедшей атаки — проверка нашей обороны», – сказал аналитик «Известиям».